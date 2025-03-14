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男勒索老闆「捐12萬換和解」！他異想天開偽造捐款收據 又吃官司
許姓男子涉翻拍陳姓老闆手機內私密照，勒索得手25萬元，雙方談和解，老闆要求許男捐款慈善團體12萬元，但許男涉嫌偷走空白捐款收據，偽造已捐12萬元假象，企圖換取緩刑，幸好遭書記官戳破謊言，台北地檢署偵結，依偽造文書罪嫌起訴。
許姓男子2016年間在公司偷拍老闆手機內與小三性愛照片，2021年2月5日傳訊息「新年快樂，這裡有些照片商品想銷售給您，新年價66萬」等語，且附上照片連結，恐嚇2小時內匯款至指定帳戶。陳姓老闆心生畏懼，3天內匯款共25萬元。陳姓老闆提告許男恐嚇，雙方在訴訟審理期間達成訴訟外和解，和解條件許男以陳姓老闆名義捐款12萬元給某貧困家庭協會。
起訴指出，2021年11月2日，許男涉向協會工作人員佯稱自己是李姓男子，想捐款1千元，得知捐款收據存放位置，短暫離開後又返回借廁所，趁工作人員不在座位上，翻找、偷走蓋好印章的空白捐款收據，且偽造捐款12萬元，翻拍假收據給律師，希望換取緩刑。
台北地方法院書記官打電話給協會，求證是否許男已捐款12萬元，發現許男欺瞞法院，協會工作人員調閱監視器，發現許男偷走了空白收據。許男見東窗事發，才用郵局劃撥捐款12萬元給協會，企圖換緩刑。
北院認為許男為求緩刑不擇手段，不知悔悟，恐嚇取財2罪嫌判處應執行7月徒刑，可易科罰金21萬元，不得宣告緩刑，並告發許男涉竊盜、偽造文書罪。就北院告發部分，北檢今偵結，從重依行使偽造文書罪嫌起訴。
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