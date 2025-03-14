快訊

NBA／國王嚴防仍找到機會 柯瑞達陣4千顆三分史上第一人

台中東勢街頭3槍聲！警遭通緝犯衝撞受傷 全力追捕抓到人

動手了？傅崐萁花蓮住家遭搜索 一名關係密切男子遭帶走

聽新聞
0:00 / 0:00

男勒索老闆「捐12萬換和解」！他異想天開偽造捐款收據 又吃官司

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

許姓男子涉翻拍陳姓老闆手機內私密照，勒索得手25萬元，雙方談和解，老闆要求許男捐款慈善團體12萬元，但許男涉嫌偷走空白捐款收據，偽造已捐12萬元假象，企圖換取緩刑，幸好遭書記官戳破謊言，台北地檢署偵結，依偽造文書罪嫌起訴。

許姓男子2016年間在公司偷拍老闆手機內與小三性愛照片，2021年2月5日傳訊息「新年快樂，這裡有些照片商品想銷售給您，新年價66萬」等語，且附上照片連結，恐嚇2小時內匯款至指定帳戶。陳姓老闆心生畏懼，3天內匯款共25萬元。陳姓老闆提告許男恐嚇，雙方在訴訟審理期間達成訴訟外和解，和解條件許男以陳姓老闆名義捐款12萬元給某貧困家庭協會。

起訴指出，2021年11月2日，許男涉向協會工作人員佯稱自己是李姓男子，想捐款1千元，得知捐款收據存放位置，短暫離開後又返回借廁所，趁工作人員不在座位上，翻找、偷走蓋好印章的空白捐款收據，且偽造捐款12萬元，翻拍假收據給律師，希望換取緩刑。

台北地方法院書記官打電話給協會，求證是否許男已捐款12萬元，發現許男欺瞞法院，協會工作人員調閱監視器，發現許男偷走了空白收據。許男見東窗事發，才用郵局劃撥捐款12萬元給協會，企圖換緩刑。

北院認為許男為求緩刑不擇手段，不知悔悟，恐嚇取財2罪嫌判處應執行7月徒刑，可易科罰金21萬元，不得宣告緩刑，並告發許男涉竊盜、偽造文書罪。就北院告發部分，北檢今偵結，從重依行使偽造文書罪嫌起訴。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

偽造文書 捐款 老闆

延伸閱讀

逼車害死5歲男童還想「關說法官」 上訴賠1200萬換緩刑

勾結業者開立不實罰單 台南3警及4業者認罪請求法官給予緩刑

私密照、情書連環爆！金秀賢不忍了 下周拿證據全說了

「叫我親愛的」阿公外遇女管理員 鹹濕簡訊沒刪乾淨被孫發現

相關新聞

台南學甲88槍擊案「紅龜」洪政軍判關10年 槍手孔祥志8年定讞

3年前九合一選舉前夕發生「台南88槍擊案」，前議員謝財旺服務處與民進黨前中執委郭再欽的公司被槍手持衝鋒槍連開88槍，最高...

影／收到署名「共青團」寄AI變造不雅照 台南區長開記者會：已報警

台南市東區區長黃炳元昨天接獲署名為「共青團」，內容有變造的不雅照片，並留下聯絡方式暗示「有事好談」，更夾帶「超過處理時間...

疑向喪家收紅包插隊火化 高雄市殯葬處涉貪遭搜索

高雄市殯葬處昨遭到檢警大動作搜索，有多家殯葬業者疑似涉入貪汙遭到檢調傳喚訊問，其中牽涉4名殯葬處技工疑似與業者私下不正當...

影／揭露遭AI變造不雅照攻擊 南市區長黃炳元：第一時間傳給太太

台南市東區區長黃炳元昨天接獲署名為「共青團」，內容有變造的不雅照片，今天上午挺身召開記者會，他表示是認為對方寄信的目的是...

欠債男上門挑釁喊偏不還...他揮刀怒砍殺19刀 法院殺人未遂改傷害

桃園中壢胡姓男子與游男間有債務糾紛，去年9月游到訪時，胡提醒他還錢，詎料游反嗆「你越要討，我就偏不還！」胡氣不過，持藍波...

男勒索老闆「捐12萬換和解」！他異想天開偽造捐款收據 又吃官司

許姓男子涉翻拍陳姓老闆手機內私密照，勒索得手25萬元，雙方談和解，老闆要求許男捐款慈善團體12萬元，但許男涉嫌偷走空白捐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。