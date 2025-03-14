疑向喪家收紅包插隊火化 高雄市殯葬處涉貪遭搜索

高雄市殯葬處昨遭到檢警大動作搜索，有多家殯葬業者疑似涉入貪汙遭到檢調傳喚訊問，其中牽涉4名殯葬處技工疑似與業者私下不正當往來相互勾結，昨檢方將4人帶回，經檢方偵訊，當中有3人蔡姓、吳姓及洪姓技工遭聲押，其餘1人10萬元交保。

高雄市殯葬處的多名技工疑似配合行賄的殯葬業者及禮儀公司，從喪家支付給禮儀公司的喪葬費用中，以「服務費」為名義向喪家收取費用，視禮儀方案套餐不同支付1到3千元不等的「紅包」，亡者便能準時趕上時辰火化。

據了解，這樣收取「紅包」的文化已經是高雄殯葬業界的潛規則，多數喪家因都會挑選合適的日子及時辰為亡者遺體火化，但火化量能卻有限，喪家只能自行挑選空爐日期排定，但火化當天並無法選擇時段，只能排隊等候，沒辦法任意更改時間，使得不少亡者都不一定能排到合適的時辰。

因此不少喪家便會委託禮儀公司「走關係」，希望能插隊火化遺體，禮儀公司向喪家收取用於插隊火化遺體的服務費後，便會再用紅包形式提供給技工，由技工安排喪家選定的火化時間將亡者遺體進爐，遺體火化喪家也能趕在吉日吉時撿骨、封罐及進塔。

高雄地檢署昨指揮法務部調查局南部機動工作站、廉政署南部調查組、保五總隊等單位，帶回10多人訊問，其中3名高雄市殯葬處涉貪的蔡姓、吳姓及洪姓技工遭到檢方聲押，還有一名技工諭令以10萬元交保。