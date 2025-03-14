快訊

川普大砍科研經費 不怕美國科學霸主地位讓給中國？

最新！金秀賢認了與金賽綸交往 目前「情緒極度不穩定」

台灣寶可夢中心推開賣13款新品！故勒頓玩具車、「應援皮卡丘」登場搶翻

聽新聞
0:00 / 0:00

買麵包突發火！台南父摑臉、腳踹4歲女 還推倒2歲兒

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南43歲吳姓男子去年11月21日下午4時許帶著4歲女兒及推著2歲兒子推車到麵包攤買麵包，卻為女兒選購麵包問題致情緒失控，掌摑臉部後再腳踹，又推倒推車致兒子倒地，經民眾上前保護及安撫2童不致受進一步傷害，警方到場將他逮捕，法官認他成年人故意對兒童犯傷害罪處3月。

案發後，2童經醫院經驗傷診斷，發現女兒左臉紅痕、前胸紅痕、右膝紅痕、左膝紅痕等，兒子則背部紅痕、臉部擦挫傷。

吳男坦承，有打女兒臉部及腳踢女兒，但辯稱未推倒兒子所坐推車。他說，雖有踢女兒的腳，但她左、右膝紅痕未必是他造成的。

身為告訴代理人的社工指述歷歷，並經證人證述明確且互核相符，並有醫院受理2童家庭暴力事件驗傷診斷書、女兒受傷照片，以及警員密錄器、監視器畫面擷取照片佐證，事證明確。

檢方認為，本案尚無證據顯示吳男長期以凌虐或以他法對待2童，且目前也未經通報2童身心健全或發育已受妨害，尚難認吳男所為同時成立妨害幼童發育罪，認他涉成年人故意對兒童犯傷害罪嫌，加重其刑。

台南地院審酌，吳男與2童為父子關係，吳男對於身心均尚未完整發育兒童，本應克制己身情緒並細心、耐心以待，竟僅因女兒購買、選擇麵包問題，即以逾越父母懲戒權方式傷害2童，對其身體法益造成侵害，且恐對於2童於成長過程中健全發展造成負面影響。

且兼衡吳男犯罪動機、目的、手段、行為所造成傷勢等，認他成年人故意對兒童犯傷害罪處3月；不得易科罰金，但得依規定聲請易服社會勞動。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

吳姓男子卻為女兒選購麵包問題致情緒失控，掌摑臉部後再腳踹，又推倒推車致兒子倒地，警方據報到場將他逮捕，法官認他成年人故意對兒童犯傷害罪處3月。圖／本報資料照
吳姓男子卻為女兒選購麵包問題致情緒失控，掌摑臉部後再腳踹，又推倒推車致兒子倒地，警方據報到場將他逮捕，法官認他成年人故意對兒童犯傷害罪處3月。圖／本報資料照

麵包

延伸閱讀

美味一滴不剩！空盤Ｘ唐寧茶推《春季勃艮第聯名套餐》

「台式冰麵包創始店」快閃來了！南部網友頻敲碗 神級伴手禮「維也納牛奶麵包」一次買3條最划算

CP值高到沒朋友！這間「貴族世家」贏麻了 別家沒有的「隱藏版美食、職人現烤麵包」統統吃到飽 還不收服務費

漢堡王「無麵包小牛堡」回歸！必勝客紙包麵免費升套餐

相關新聞

疑向喪家收紅包插隊火化 高雄市殯葬處涉貪遭搜索

高雄市殯葬處昨遭到檢警大動作搜索，有多家殯葬業者疑似涉入貪汙遭到檢調傳喚訊問，其中牽涉4名殯葬處技工疑似與業者私下不正當...

買麵包突發火！台南父摑臉、腳踹4歲女 還推倒2歲兒

台南43歲吳姓男子去年11月21日下午4時許帶著4歲女兒及推著2歲兒子推車到麵包攤買麵包，卻為女兒選購麵包問題致情緒失控...

逼車害死5歲女童還想「關說法官」 上訴賠1200萬換緩刑

彰化某機電公司創辦人開BMW經國道1號不滿辛姓女子超車，竟以時速140公里衝上前急煞惡意逼車，釀辛失控翻了10圈，右前座...

新北地檢宿舍水表被偷！警逮竊嫌起出12顆水表

新北地檢署檢察官宿舍有8顆自來水水表12日遭竊，土城警分局今天表示，調閱監視器循線追查，昨晚逮捕朱姓竊嫌，於資源回收場起...

嘉義市交通事故熱區警方大執法3天共取締183件 違規最多是這項

嘉義市東區吳鳳南路、吳鳳北路、忠孝路交叉路口，易發生交通事故，市警局第二分局日前3天交通大執法，加強取締違規闖紅燈、酒駕...

女大生不惜毀譽控男同學性侵 結果曝光

趙姓女子就學時，因故與某位男同學有恩怨，竟不惜偽造雙方FB對話的假紀錄，向桃園警方控告遭男同學性侵、恐嚇取財，所幸在檢警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。