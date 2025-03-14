買麵包突發火！台南父摑臉、腳踹4歲女 還推倒2歲兒

台南43歲吳姓男子去年11月21日下午4時許帶著4歲女兒及推著2歲兒子推車到麵包攤買麵包，卻為女兒選購麵包問題致情緒失控，掌摑臉部後再腳踹，又推倒推車致兒子倒地，經民眾上前保護及安撫2童不致受進一步傷害，警方到場將他逮捕，法官認他成年人故意對兒童犯傷害罪處3月。

案發後，2童經醫院經驗傷診斷，發現女兒左臉紅痕、前胸紅痕、右膝紅痕、左膝紅痕等，兒子則背部紅痕、臉部擦挫傷。

吳男坦承，有打女兒臉部及腳踢女兒，但辯稱未推倒兒子所坐推車。他說，雖有踢女兒的腳，但她左、右膝紅痕未必是他造成的。

身為告訴代理人的社工指述歷歷，並經證人證述明確且互核相符，並有醫院受理2童家庭暴力事件驗傷診斷書、女兒受傷照片，以及警員密錄器、監視器畫面擷取照片佐證，事證明確。

檢方認為，本案尚無證據顯示吳男長期以凌虐或以他法對待2童，且目前也未經通報2童身心健全或發育已受妨害，尚難認吳男所為同時成立妨害幼童發育罪，認他涉成年人故意對兒童犯傷害罪嫌，加重其刑。

台南地院審酌，吳男與2童為父子關係，吳男對於身心均尚未完整發育兒童，本應克制己身情緒並細心、耐心以待，竟僅因女兒購買、選擇麵包問題，即以逾越父母懲戒權方式傷害2童，對其身體法益造成侵害，且恐對於2童於成長過程中健全發展造成負面影響。

且兼衡吳男犯罪動機、目的、手段、行為所造成傷勢等，認他成年人故意對兒童犯傷害罪處3月；不得易科罰金，但得依規定聲請易服社會勞動。

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