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新北地檢宿舍水表被偷！警逮竊嫌起出12顆水表
新北地檢署檢察官宿舍有8顆自來水水表12日遭竊，土城警分局今天表示，調閱監視器循線追查，昨晚逮捕朱姓竊嫌，於資源回收場起出12顆偷自各地的水表，詢問朱嫌後移送新北檢。
新北土城警分局表示，12日晚間6時30分許，接獲新北地檢署林姓男子報案稱，因宿舍內停水，到頂樓查看發現8顆自來水水表遭竊。受理後，出動「鷹眼小組」擴大調閱監視器追查。
警方今天表示，過濾周邊監視器確認犯嫌身分，昨晚8時30分許，在永和區福和路逮捕朱嫌。他供稱，已經將水表變賣至中和區的一處資源回收場。
警方說，隨後帶同朱嫌起出所竊的12顆水表，除了在新北檢宿舍偷竊的8顆，其他還在中和區、板橋區犯案。12顆水表市價約新台幣3萬6000元。
警方表示，全案依竊盜罪嫌，今天將朱嫌移請新北地檢署偵辦，並呼籲資源回收業者勿回收來路不明的物品，以免觸法。
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