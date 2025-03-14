快訊

川普大砍科研經費 不怕美國科學霸主地位讓給中國？

最新！金秀賢認了與金賽綸交往 目前「情緒極度不穩定」

台灣寶可夢中心推開賣13款新品！故勒頓玩具車、「應援皮卡丘」登場搶翻

聽新聞
0:00 / 0:00

新北地檢宿舍水表被偷！警逮竊嫌起出12顆水表

中央社／ 新北14日電

新北地檢署檢察官宿舍有8顆自來水水表12日遭竊，土城警分局今天表示，調閱監視器循線追查，昨晚逮捕朱姓竊嫌，於資源回收場起出12顆偷自各地的水表，詢問朱嫌後移送新北檢。

新北土城警分局表示，12日晚間6時30分許，接獲新北地檢署林姓男子報案稱，因宿舍內停水，到頂樓查看發現8顆自來水水表遭竊。受理後，出動「鷹眼小組」擴大調閱監視器追查。

警方今天表示，過濾周邊監視器確認犯嫌身分，昨晚8時30分許，在永和區福和路逮捕朱嫌。他供稱，已經將水表變賣至中和區的一處資源回收場。

警方說，隨後帶同朱嫌起出所竊的12顆水表，除了在新北檢宿舍偷竊的8顆，其他還在中和區、板橋區犯案。12顆水表市價約新台幣3萬6000元。

警方表示，全案依竊盜罪嫌，今天將朱嫌移請新北地檢署偵辦，並呼籲資源回收業者勿回收來路不明的物品，以免觸法。

新北 監視器 資源回收

延伸閱讀

新北多名區長遭合成不雅照恐嚇 警：信件來自中國

區長收信驚見合成不雅照全來自大陸 新北警朝恐嚇偵辦

新北汐止樟樹一路145巷窄 會勘路口公有地打通變寬

春暖花開 新北汐止姜子寮公園杜鵑花盛開吸晴

相關新聞

疑向喪家收紅包插隊火化 高雄市殯葬處涉貪遭搜索

高雄市殯葬處昨遭到檢警大動作搜索，有多家殯葬業者疑似涉入貪汙遭到檢調傳喚訊問，其中牽涉4名殯葬處技工疑似與業者私下不正當...

買麵包突發火！台南父摑臉、腳踹4歲女 還推倒2歲兒

台南43歲吳姓男子去年11月21日下午4時許帶著4歲女兒及推著2歲兒子推車到麵包攤買麵包，卻為女兒選購麵包問題致情緒失控...

逼車害死5歲女童還想「關說法官」 上訴賠1200萬換緩刑

彰化某機電公司創辦人開BMW經國道1號不滿辛姓女子超車，竟以時速140公里衝上前急煞惡意逼車，釀辛失控翻了10圈，右前座...

新北地檢宿舍水表被偷！警逮竊嫌起出12顆水表

新北地檢署檢察官宿舍有8顆自來水水表12日遭竊，土城警分局今天表示，調閱監視器循線追查，昨晚逮捕朱姓竊嫌，於資源回收場起...

嘉義市交通事故熱區警方大執法3天共取締183件 違規最多是這項

嘉義市東區吳鳳南路、吳鳳北路、忠孝路交叉路口，易發生交通事故，市警局第二分局日前3天交通大執法，加強取締違規闖紅燈、酒駕...

女大生不惜毀譽控男同學性侵 結果曝光

趙姓女子就學時，因故與某位男同學有恩怨，竟不惜偽造雙方FB對話的假紀錄，向桃園警方控告遭男同學性侵、恐嚇取財，所幸在檢警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。