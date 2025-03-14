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嘉義市交通事故熱區警方大執法3天共取締183件 違規最多是這項
嘉義市東區吳鳳南路、吳鳳北路、忠孝路交叉路口，易發生交通事故，市警局第二分局日前3天交通大執法，加強取締違規闖紅燈、酒駕等行為，昨天結束，警方統計共取締183件，以機車未依規定2段式左轉55件最多。
第二警分局為加強防制交通事故，自11日起至13日展開交通大執法，針對容易發生死傷交通事故違規項目加強執法，計取締酒後駕車6件、闖紅燈49件、未戴安全帽51件、機車未依規定2段式左轉55件、路口不停讓行人3件及行人違規19件。
統計大執法期間分局轄內發生致人受傷交通事故29件，與去年同期33件，減少4件；轄內吳鳳南路與世賢路口、吳鳳北路與民族路口及忠孝路與世賢 (新生)路等易肇事路口，未發生致人受傷交通事故。
警方呼籲民眾應遵守交通規則，快樂出門平安回家，同時也將持續嚴正執法，加強防制交通事故發生，以維護民眾生命安全與交通順暢。警方表示，路口未停讓行人取締基準，汽機車與行人距離3公尺內，及汽機車前輪已進入行人穿越道，違者最高可處6千元罰鍰。
警方說，依「路口未停讓行人暨行人違規」專案執法，以汽機車距離行人行進方向3公尺內（約1個車道寬或3個枕木寬），以及汽機車前輪進入行人穿越道上為基準，駕駛若違規，將面臨最高6千元罰鍰、記違規點數3點，接受3小時道路安全講習。
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