逼車害死5歲女童還想「關說法官」 上訴賠1200萬換緩刑

彰化某機電公司創辦人開BMW經國道1號不滿辛姓女子超車，竟以時速140公里衝上前急煞惡意逼車，釀辛失控翻了10圈，右前座5歲女兒被拋出慘死，張事後還企圖「關說法官」，一審依過失致死等罪判他3年2月，二審考量張賠辛1200萬元調解，撤銷改判2年，緩刑5年，仍可上訴。

檢警調查，辛女2023年2月13日開車載5歲、2歲女兒及朋友要回高雄，行經國道1號南下204.1公里彰化秀水路段時，辛沒替坐右前座的5歲大女兒使用安全座椅，僅使用安全帶繞過腰部，行進途中因超車引起張男不滿。

張認為辛近距離超車，隨即閃燈、按喇叭，又以時速140公里自內線要超越辛女的車，還故意在前方煞車減速，辛緊急跟著煞車、閃避，因車速過快隨即失控，整輛車向前翻了至少10圈，5歲女童被拋出車外重摔慘死，辛女也多處骨折，後座小女兒、朋友也全身傷。

張男惡意逼車釀禍後，不但沒有報警、叫救護車，反而踩油門加速逃離現場。

彰化地院一審時，辛女坦承疏失，張男則矢口否認犯行，辯稱「本件車禍我沒有過失」，當時不知有車禍，不知辛翻車，自己超車後就一直往前；辛女證稱，看到張閃燈、按喇叭，又衝上來切進車道，發現快撞到就閃避才翻車，另也有監視器畫面可佐，不採信張辯詞。

一審認為，張男案發時67歲，社會歷練豐富，肇事竟逃逸，棄傷亡者於不顧，應嚴厲譴責，犯後還曾圖為「關說承辦法官」，態度惡劣，依過失致死、肇事致人死傷逃逸等罪判他3年2月；辛女依過失致死罪判1年，緩刑2年。

張不服上訴，改口全認罪，表示已經賠償辛女包含強制險200萬元一共1200萬元，並誠摯道歉獲原諒，雙方調解成立。當時因被超車受過度驚嚇，自己無前科、熱心公益，請求緩刑；檢方同樣上訴，主張一審判太輕，不符罪刑相當原則，也不契合人民法律情感。