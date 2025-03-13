女大生不惜毀譽控男同學性侵 結果曝光

趙姓女子就學時，因故與某位男同學有恩怨，竟不惜偽造雙方FB對話的假紀錄，向桃園警方控告遭男同學性侵、恐嚇取財，所幸在檢警調查過程中懸崖勒馬，坦承偽造證據設陷，桃園地院審結，依行使偽造準私文書罪將女子判3月，得易科9萬元，可上訴。

犯罪事實指出，27歲趙女與被害男子原為同學，雙方間因故生嫌隙，竟讓趙女不惜自毀名譽，偽造與男同學間臉書對話紀錄的證據，先於2021年5月8日、13日向桃園警分局控告男同學涉嫌對她妨害性自主、恐嚇取財等罪，同年7月11日至桃園地檢署偵訊，製作妨害性自主等罪的訊問筆錄，同時將偽造的對話證據提供警方偵辦；同年9月20日上午10時13分至桃園分局偵查隊製作筆錄時，向警方承認對話紀錄的證據是自行偽造的。

法院審理期間，認為被告趙女以被害男同學名義製作不實對話紀錄，核係無權製作者利用行動電話或電腦終端設備接取網路（電信）系統傳送資料，並透過行動電話螢幕顯示對話紀錄內容，故應評價為偽造準私文書，且經被告提出給警方行使，觸犯行使偽造準私文書罪。