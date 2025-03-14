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涉非法排廢1.3萬公噸 18人起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影
十成環保工程公司負責人蔡姓男子被控非法清運廢油泥，十多年來達一萬三千公噸，其下游環保工程行另違法清運水肥、汙泥、電解槽廢液等，甚至偷排至路旁排水孔，合計不法得利三億元，士林地檢署依廢棄物清理法等起訴蔡等十八人。

起訴指出，十成環保工程負責人蔡姓男子，二○二○年起承攬多家公司截油槽保養工程，將廢油泥清運業務轉包給不具合法資格的環保工程行處理，至二○二三年至少非法清運廢油泥一萬三千噸，不法得利二億元；期間相關環保工程行另清運水肥、汙泥、電解槽廢液等，偷排至台北市大同區迪化汙水處理廠或路邊排水孔，不法得利一億元。

檢調查出，環保工程行業者洪姓男子未依規向主管機關申報清運紀錄，命人虛偽填載「本日無啟動」等不實申報；另名業者周姓男子則知悉公司土石堆置場有收受非法清運泥漿，二○二三年底在調查人員搜索前，聯繫公司人員刪除相關帳冊資料。

主管 廢棄物 水肥

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