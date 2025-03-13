網路化名留言譏諷友好色早洩 中年男犯3罪被判拘役、徒刑與罰款

彰化張姓男子因宮廟事務與朋友反目，使用3個帳號在網路化名留言譏諷、辱罵對方好色、小淫蟲、縱欲過度而早洩，又公開對方父親的工作及住址。他的朋友提告求償。彰化地方法院審結，依犯非法利用個人資料罪、公然侮辱罪、加重誹謗罪判處2月徒刑及拘役10日。可上訴。

判決書指出，張男與朋友為處理宮廟事務而存有恩怨，在2022年之間張男先後兩次使用不同化名在臉書留言，辱罵朋友是小色魔、小淫蟲、縱欲過度早洩、強姦未成年少年、亂搞男女關係，供不特定人上網觀覽，足以損害名譽。

張男到朋友父親住處，張貼先前在臉書的小色魔、小淫蟲、縱欲過度早洩等譏諷、辱罵等留言串，足生損害朋友的名譽及個資。