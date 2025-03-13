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嘉義男疑蓄意自撞車禍致母亡詐保 法院裁定羈押

中央社／ 嘉義市13日電

劉男去年5月間駕車至人煙罕至處衝撞橋壁，造成車內母親死亡，獲保險理賠1300萬元，保險公司懷疑劉男詐保理賠，因此報警，嘉檢昨天以有串供之虞聲押，法院今天裁定羈押。

法院表示，劉姓男子（34歲）確實在案發時，駕駛自小客車搭載其母親鄭女至車禍地點自撞東石南橋橋壁，導致鄭母因為車禍不幸死亡。

經審閱相關事證顯示，事故發生當下，劉男有繫安全帶，其駕駛座安全氣囊也有正常發揮功能而打開，所以事故發生後，劉男只受輕傷，反觀鄭母所坐副駕駛座安全氣囊沒有打開，也沒有繫安全帶，因此車禍案件喪命。

此外，自小客車行車紀錄器在肇事當下未能發揮作用，以致於無法從行車紀錄器查明事故當下劉男的反應和駕駛操作，也無法確認劉男所述的肇事原因。

法院指出，劉男明知其母親情況，如果據實告知保險公司，保險公司將不會核保，仍為其母親投保，保額高達新台幣1300萬元，同時劉男有債務問題，確實有詐保動機。

法院認為，此件車禍仍有諸多疑慮，劉男供述與證人陳述有所歧異，劉男涉犯殺害直系尊親屬和詐欺罪嫌疑重大，全案另有證人或共犯有待檢察官傳喚到案就案情查明，恐有串供之虞，因此裁定羈押並禁止接見通信。

嘉義地檢署說，劉男先前的過失致死案因有新事證，檢方將依職權撤銷緩起訴處分，全案將併案偵辦。

嘉義地檢署昨天指揮專案小組執行搜索，並帶回劉男、劉妻葉女、劉男弟弟，以及保險員王男、賴男到案，檢方昨天深夜複訊後，除將劉男依有串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見外，其餘王男等4人均訊後飭回。

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