快訊

曾遭越界入侵！俄羅斯正式宣布「趕出烏軍」 收復庫斯克關鍵據點

「亞亞」成第一人！宣揚武統遭廢止依親許可 移民署再約談2網紅陸配

高檢署檢察官黃錦秋判免職 法務部上訴不得改任檢事官

聽新聞
0:00 / 0:00

高檢署檢察官黃錦秋判免職 法務部上訴不得改任檢事官

聯合報／ 記者張宏業王聖藜／台北即時報導

高檢署檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任期間，數度出入「八八會館」洗錢案主嫌郭哲敏高級私人招待所，懲戒法院一審重判黃錦秋免除檢察官職務，改任檢察事務官，黃錦秋不服表示要上訴。但法務部依據法官法規定，「免除法官職務，並不得再任用為公務員」，今天也提出上訴，部長鄭銘謙已核定。

懲戒法院判決指出，黃錦秋免除檢察官職務，改任檢察事務官。不過，依法官法第50條第1項規定，「免除法官職務，並不得再任用為公務員」，也就是黃錦秋不得轉任檢官事務官，法務部依據這項懲戒最重的法條提出上訴。

法官法第59條第3項及第4項明定，職務法庭一審判決為「免除法官職務，並不得再任用為公務員」、「撤職」、「免除法官職務，轉任法官以外之其他職務」之懲戒處分者，不宜令其於判決後續任法官職務，檢察官準用上述規定。

判決指出，黃錦秋2020年1月17日、7月10日率檢察官與刑事局前往「八八會館」招待所唱歌聚會，其間雖無其他人或場所提供人等出現，但明知該處所是接受私人無償招待，卻仍前往，或察覺不當而不離去。黃錦秋事後一再狡詞否認，2021年11月11日致電給新北檢檢察官王涂芝，要求她改口否認有到「八八會館」，意圖卸責。

懲戒法院認為，黃錦秋本於職務要求，應知須審慎查證場地妥適性，卻輕忽、放任在場者提議前往且逗留使用，造成場所提供者得藉此表彰與檢察等執法體系有私下不公開往來社交活動，嚴重損害社會對檢察官的公正信心。

高檢察署檢察官黃錦秋（左）遭判免除檢察官職務，法務部提上訴不得改任檢事官。圖／報系資料照
高檢察署檢察官黃錦秋（左）遭判免除檢察官職務，法務部提上訴不得改任檢事官。圖／報系資料照

公務員 檢察官 黃錦秋

延伸閱讀

陽管處出手！百萬網紅拍片「放鞭炮嚇蝙蝠」惹議 將依法罰緩

業務報告複製貼上遭黃國昌抓包 法務部長：政策是延續的

王義川在立法院司委會「插嘴」 吳宗憲：別把政論節目那套帶來

北市衛局抽驗蔬果15樣殘留農藥！微風超市、打狗霸火鍋上榜

相關新聞

網路化名留言譏諷友好色早洩 中年男犯3罪被判拘役、徒刑與罰款

彰化張姓男子因宮廟事務與朋友反目，使用3個帳號在網路化名留言譏諷、辱罵對方好色、小淫蟲、縱欲過度而早洩，又公開對方父親的...

鮑魚聞人鍾文智炒股判30年棄保潛逃 北檢發布通緝

連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作新加坡商「揚子江船業公司」等5檔台灣存託憑證（TDR），獲利4億7千...

高檢署檢察官黃錦秋判免職 法務部上訴不得改任檢事官

高檢署檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任期間，數度出入「八八會館」洗錢案主嫌郭哲敏高級私人招待所，懲戒法院一審重判黃錦秋免...

勾結業者開立不實罰單 台南3警及4業者認罪請求法官給予緩刑

台南黃姓等5名員警被控配合王姓等4名代辦業者違法開立不實吊銷罰單，被訴貪汙等罪嫌，台南地院下午審理，黃、徐及馬姓3名員警...

鮑魚大亨鍾文智判30年5月入獄前失聯 高院未延長電子監控原因曝光

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智15年前炒作新加坡商「揚子江船業公司」等五檔TDR獲利4.7億元，最高法院昨...

彰化男盜外送員身分跑單 侵占6千現金遭判5月

蘇姓男子去年冒用鐘姓外送員身分，接受外送平台派遣18筆訂單，向消費者收取共6195元費用並占為己用，彰化地院近日將他依妨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。