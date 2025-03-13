高檢署檢察官黃錦秋判免職 法務部上訴不得改任檢事官

高檢署檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任期間，數度出入「八八會館」洗錢案主嫌郭哲敏高級私人招待所，懲戒法院一審重判黃錦秋免除檢察官職務，改任檢察事務官，黃錦秋不服表示要上訴。但法務部依據法官法規定，「免除法官職務，並不得再任用為公務員」，今天也提出上訴，部長鄭銘謙已核定。

懲戒法院判決指出，黃錦秋免除檢察官職務，改任檢察事務官。不過，依法官法第50條第1項規定，「免除法官職務，並不得再任用為公務員」，也就是黃錦秋不得轉任檢官事務官，法務部依據這項懲戒最重的法條提出上訴。

法官法第59條第3項及第4項明定，職務法庭一審判決為「免除法官職務，並不得再任用為公務員」、「撤職」、「免除法官職務，轉任法官以外之其他職務」之懲戒處分者，不宜令其於判決後續任法官職務，檢察官準用上述規定。

判決指出，黃錦秋2020年1月17日、7月10日率檢察官與刑事局前往「八八會館」招待所唱歌聚會，其間雖無其他人或場所提供人等出現，但明知該處所是接受私人無償招待，卻仍前往，或察覺不當而不離去。黃錦秋事後一再狡詞否認，2021年11月11日致電給新北檢檢察官王涂芝，要求她改口否認有到「八八會館」，意圖卸責。