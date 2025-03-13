加利拿中國製口罩混充實名制遭罰4119萬 抗罰敗訴
加利科技公司涉從中國進口非醫用口罩混充國家隊實名制口罩，衛福部裁罰公司4019萬元、負責人林明進100萬元。公司及負責人興訟抗罰，台北高等行政法院今天判敗訴，可上訴。
台北高等行政法院認定，原告抗罰主張無理由，今天判決駁回，即敗訴。全案可上訴。
全球正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，衛生福利部向多家口罩廠商徵用每日生產全部數量的一般醫用口罩、外科手術口罩，加利科技公司入列，從民國109年1月31日起被徵用口罩並獲多次展延。
衛福部食藥署於109年9月2日會同檢調及衛生局人員赴加利的工廠倉庫稽查發現，加利公司自109年1月起進口中國非醫用口罩混充國家隊實名制口罩，交付衛福部。
經衛福部調查認定，加利公司違反傳染病防治法規定，規避及妨礙徵用醫用口罩，統計全面徵用及定額徵用期間受領價款，均屬違反義務的不法利得，於扣除每片口罩成本費用後，所得利益為4019萬5750元。
針對加利公司行徑，衛福部審酌加利公司是故意違反傳染病防治法，嚴重影響公益，參酌加利公司資本額及陳述意見書，依傳染病防治法等規定，於112年1月30日發函開罰加利公司罰鍰4019萬5750元、公司負責人林明進100萬元。
公司及負責人不服遭罰，提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟，請求撤銷原處分，案件由台北高等行政法院審理。
另一方面，衛福部以負責人逾期未繳納100萬元，移送行政執行署台北分署強制執行，分署發出執行命令，將林男被扣押的存款已解付衛福部。
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