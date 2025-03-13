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鮑魚聞人鍾文智炒股判30年棄保潛逃 北檢發布通緝
連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作新加坡商「揚子江船業公司」等5檔台灣存託憑證（TDR），獲利4億7千多萬，最高法院昨依違反證交法、洗錢等罪，各判鍾8月到9年10月徒刑，合計刑期30年5月定讞；由於鍾文智財力雄厚、儘管台北地檢署實施防逃機制，但鍾文智仍棄保潛逃，檢方已發布通緝。
北檢指出，檢方昨天下午 4點多，接獲鍾文智經最高法院判刑確定，立即啟動防逃機制，由承辦檢察官依法對鍾男實施限制出境、出海等境管措施，確認其依法院命令至居所轄區派出所報到情形尚無違常（最近一次應報到日期為3月10日） ，協請轄區分局密切注蒐其行蹤。
但迄今日中午，鍾文智仍未依法院命令遵期向轄區派出所報到，承辦檢察官有相當理由認為其有逃亡之虞，立即依刑事訴訟法簽發拘票，命警逕行拘提，猶拘提無著，故認其有逃亡或藏匿之情形，今日下午6時，依法發佈通緝。
鍾文智原先有配戴電子手環，於去年10月17日期滿，但台灣高等法院卻未續行科技監控，引起質疑。
高院表示，合議庭審酌鍾文智科技設備監控期間屆滿前，他定期赴警局報到情況正常，並有限制出境、出海處分，認為增加2000萬元保證金（保證金共計1億元），應足以有效降低棄保潛逃的可能性，因此於去年10月16日由鍾繳納2000萬元後，未延長科技設備監控期間，但仍繼續維持限制出境、出海及定期赴警局報處分，其中警局報到部分，至今未接獲警局異常通報。
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