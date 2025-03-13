勾結業者開立不實罰單 台南3警及4業者認罪請求法官給予緩刑

台南黃姓等5名員警被控配合王姓等4名代辦業者違法開立不實吊銷罰單，被訴貪汙等罪嫌，台南地院下午審理，黃、徐及馬姓3名員警及王姓等4名代辦業者均認罪，請求法官給予緩刑機會，預定4月10日宣判。另黃、陳姓2警則另行審理。

據調查，黃、陳及黃姓3警被訴圖利及行使公務員登載不實罪時均已停職，其中1黃姓員警認罪外，其他2警否認犯罪。至於徐、馬姓2警被控行使公務員登載不實、偽造文書罪嫌，2警均認罪，徐已分發至湖內警分局，馬則在麻豆警分局服務。

台南地院下午就黃、徐、馬3警，及王、徐、陳及余姓4名業者開庭審理，黃等7人均認罪，業者也當場表示願意繳回犯罪所得。

現仍停職中的黃姓員警表示，案發迄今承受蠻大的壓力，也深刻反省，希望法官可以給予緩刑機會。徐姓員警說，他認罪，也知道錯了，希望法官給予改過自新的機會。馬姓員警也說「我認罪」。

黃警委任律師表示，黃坦承犯行、自白，依法減輕其刑，唯減刑後最輕仍2年半，情輕法重，請求法官考量其表現良好，考績甲等，年紀輕，小孩還小僅1歲多，情堪憫恕，再酌減其刑，給予緩刑機會，重新開始。

徐警委任律師指出，徐涉行使公務員登載不實等罪嫌，坦承犯行，也配合偵查，請法官考量當時徐剛從警2個月，依陳姓員警指導老師而開單，如今已知錯，建請法官從輕量刑，給予緩刑機會。

檢方起訴，2022年起至2022年間，黃、陳、黃、徐、馬姓等5人，身為執行取締交通違規員警，與王、徐、林、余姓等人先刻意拆卸牌照，讓員警不實取締方式，刻意虛偽製造違規事項，再由警員配合逕行不實攔停舉發。