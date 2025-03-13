鮑魚大亨鍾文智判30年5月入獄前失聯 高院未延長電子監控原因曝光

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智15年前炒作新加坡商「揚子江船業公司」等五檔TDR獲利4.7億元，最高法院昨依證券交易法操縱證券交易、洗錢共7罪，累計刑度達30年5月徒刑定讞；未料，鍾文智傳出失聯，檢方也已發出拘票，而他原先有配戴電子手環，於去年10月17日期滿，但台灣高等法院卻未續行科技監控，引起質疑。

據了解，台北地檢署昨日下午4時許接獲鍾文智判決定讞的通知後，立即啟動防逃機制，由承辦檢察官依法實施境管措施，並聯繫轄區分局密切注蒐行蹤，但因聯繫不上鍾文智，今天已發出拘票。

高院表示，合議庭審酌鍾文智科技設備監控期間屆滿前，他定期赴警局報到情況正常，並有限制出境、出海處分，認為增加2000萬元保證金（保證金共計1億元），應足以有效降低棄保潛逃的可能性，因此於去年10月16日由鍾繳納2000萬元後，未延長科技設備監控期間，但仍繼續維持限制出境、出海及定期赴警局報處分，其中警局報到部分，至今未接獲警局異常通報。

鍾文智因新加坡掛牌上市的「大陸江蘇揚子江船業控股有限公司」在台發行存託憑證TDR，自2010年9月起利用10個以上「人頭」炒作，犯證券交易法操縱證券交易罪，另犯2個洗錢罪，判刑8月至9年10月確定。

鍾文智操縱歐聖、超級、明輝、特藝4檔TDR部分，因起訴後繫屬於法院已超過8年，最高法院適用刑事妥訴審判法規定減刑，各改判3年3月到4年7月徒刑，累計30年5月徒刑。

鍾文智2023年10月18日被高院認為曾棄保潛逃遭通緝，甚至二度冒用他人護照前往柬埔寨，而裁定施以電子腳環科技設備監控，期間因鍾認為電子腳環讓他乾癬症加劇，聲請改用電子手環獲准，而電子監控期限至2024年10月17日止。