未與詐團劃清界限 法官石育恩與檢察官吳亞芝遭彈劾

監察院說，遭停職的橋頭地院候補法官石育恩涉不當查詢案件，且與詐騙集團律師有不當財物往來；桃園地檢署候補檢察官吳亞芝也涉不當查詢案件，並傳送書類等資料給律師男友，嚴重損及司法形象，因通過彈劾2人，移送懲戒法院。

律師鄭鴻威涉為詐騙集團辯護時洩密遭訴，且被控將現金寄放石育恩辦公室，石育恩也因此遭台北地檢署起訴，全案尚在審理中。

監察院今天發布新聞稿表示，石育恩非因公務使用「司法院使用前案資料查詢系統」查詢相關案件8筆，且與詐騙集團鄭姓律師間有新台幣330萬元來源不明的資金往來等，違反個人資料保護法、司法院及所屬各機關資訊安全管理要點與法官倫理規範等規定。

監察院說，吳亞芝非因公務使用「法務部單一窗口之書類檢查系統」查詢資料，並將資料傳給身兼律師的朱姓男友，還積極鼓勵朱姓男友要打入詐騙集團圈子、接案，另還在知道詐騙集團律師已涉犯洩密等罪時，未依法偵查，違反個人資料保護法與檢察官倫理規範等規定。