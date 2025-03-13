快訊

給喘息空間？美烏提「停火30天」草案 克宮高官態度洩端倪

美歐貿易戰升級！川普再出招威脅歐盟 對酒類徵收200%報復性關稅

「上班不要看」解散！呱吉回憶創建過程 感性親吐：跟青春說再見

聽新聞
0:00 / 0:00

未與詐團劃清界限 法官石育恩與檢察官吳亞芝遭彈劾

中央社／ 台北13日電

監察院說，遭停職的橋頭地院候補法官石育恩涉不當查詢案件，且與詐騙集團律師有不當財物往來；桃園地檢署候補檢察官吳亞芝也涉不當查詢案件，並傳送書類等資料給律師男友，嚴重損及司法形象，因通過彈劾2人，移送懲戒法院。

律師鄭鴻威涉為詐騙集團辯護時洩密遭訴，且被控將現金寄放石育恩辦公室，石育恩也因此遭台北地檢署起訴，全案尚在審理中。

監察院今天發布新聞稿表示，石育恩非因公務使用「司法院使用前案資料查詢系統」查詢相關案件8筆，且與詐騙集團鄭姓律師間有新台幣330萬元來源不明的資金往來等，違反個人資料保護法、司法院及所屬各機關資訊安全管理要點與法官倫理規範等規定。

監察院說，吳亞芝非因公務使用「法務部單一窗口之書類檢查系統」查詢資料，並將資料傳給身兼律師的朱姓男友，還積極鼓勵朱姓男友要打入詐騙集團圈子、接案，另還在知道詐騙集團律師已涉犯洩密等罪時，未依法偵查，違反個人資料保護法與檢察官倫理規範等規定。

監察院指出，石育恩與吳亞芝有重大違失，已不適任法官與檢察官職務，監察院於3月6日經13位審查委員全數通過監察委員紀惠容、王麗珍、郭文東提案彈劾2人，全案移送懲戒法院審理，並建請懲戒法院審酌法官法規定免除2人職務，並不得再任用為公務員。

監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

司法院 監察院 詐騙集團

延伸閱讀

進口蛋5千萬餘顆過期銷毀 監院彈劾農業部畜牧司前司長張經緯

他上網找家庭代工變詐團幫助犯 法官判無罪：設局甚深

影／0403地震捷運環狀線受損 監察院糾正北市府

影／被害人寧信詐團不信警察 南警努力突破有成果

相關新聞

網路化名留言譏諷友好色早洩 中年男犯3罪被判拘役、徒刑與罰款

彰化張姓男子因宮廟事務與朋友反目，使用3個帳號在網路化名留言譏諷、辱罵對方好色、小淫蟲、縱欲過度而早洩，又公開對方父親的...

未與詐團劃清界限 法官石育恩與檢察官吳亞芝遭彈劾

監察院說，遭停職的橋頭地院候補法官石育恩涉不當查詢案件，且與詐騙集團律師有不當財物往來；桃園地檢署候補檢察官吳亞芝也涉不...

高檢署檢察官黃錦秋判免職 法務部上訴不得改任檢事官

高檢署檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任期間，數度出入「八八會館」洗錢案主嫌郭哲敏高級私人招待所，懲戒法院一審重判黃錦秋免...

鮑魚聞人鍾文智炒股判30年棄保潛逃 北檢發布通緝

連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作新加坡商「揚子江船業公司」等5檔台灣存託憑證（TDR），獲利4億7千...

勾結業者開立不實罰單 台南3警及4業者認罪請求法官給予緩刑

台南黃姓等5名員警被控配合王姓等4名代辦業者違法開立不實吊銷罰單，被訴貪汙等罪嫌，台南地院下午審理，黃、徐及馬姓3名員警...

鮑魚大亨鍾文智判30年5月入獄前失聯 高院未延長電子監控原因曝光

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智15年前炒作新加坡商「揚子江船業公司」等五檔TDR獲利4.7億元，最高法院昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。