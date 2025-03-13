炒手鍾文智炒股判刑定讞傳失聯 北檢：持續聯繫中

炒手鍾文智炒作TDR獲利，最高法院判刑合計30年5月定讞。媒體報導鍾文智目前失聯，北檢今天表示，已啟動防逃機制並限制出境、出海，持續聯繫鍾男到案執行。

鍾文智被控民國99年間炒作台灣存託公司憑TDR，不法獲利超過新台幣4億元。一審依證券交易法操縱證券交易價格等罪判處鍾文智有期徒刑18年，二審改判應執行17年6月徒刑。

最高法院認定鍾文智犯證交法操縱證券交易價格罪、加重操縱證券交易價格罪共5罪，分別判處3年3月至9年10月不等徒刑確定；鍾另犯洗錢防制法共2罪，各判刑8月、10月確定，刑期合計30年5月，檢察官將依法聲請定執行刑，依刑法規定，不得超過30年。

強制處分部分，北院於110年間裁定鍾文智5000萬元交保，限制住居於台北市住處，以及每週一、四、六向轄區派出所報到；另多次裁定延長限制出境、出海，最近一次為台灣高等法院在去年12月底裁定延長限制出境、出海8個月。

此外，高院裁定表示，由於鍾文智曾有棄保逃亡遭通緝，並於通緝期間冒用他人護照非法出境，為確保審理及執行程序進行，鍾文智應自112年10月18日至113年10月17日止，遵守接受電子腳環的科技設備監控1年。

鏡週刊報導，高院去年底未延續鍾文智的電子監控，讓鍾男有機會逃亡，據了解，鍾文智目前藏身北部地區仍失聯中，伺機等待漁船偷渡出境。

高院今天表示，電子監控部分於去年10月17日屆滿後，合議庭詢問案件繫屬的最高法院及檢察官意見後，決定未再對鍾文智延長電子監控，須加保2000萬元以及定期週一、四、六至轄區警局報到，仍然有限制出境、出海；且從去年10月間至今，未接獲警局異常通報。

北檢表示，北檢昨天下午4時許接獲鍾文智經法院判決確定通知後，立即啟動防逃機制，由承辦檢察官依法對鍾男實施限制出境、出海境管措施，並聯繫轄區分局密切注意行蹤，目前持續聯繫鍾男到案執行中。