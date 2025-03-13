快訊

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

炒手鍾文智炒股判刑定讞傳失聯 北檢：持續聯繫中

中央社／ 台北13日電

炒手鍾文智炒作TDR獲利，最高法院判刑合計30年5月定讞。媒體報導鍾文智目前失聯，北檢今天表示，已啟動防逃機制並限制出境、出海，持續聯繫鍾男到案執行。

鍾文智被控民國99年間炒作台灣存託公司憑TDR，不法獲利超過新台幣4億元。一審依證券交易法操縱證券交易價格等罪判處鍾文智有期徒刑18年，二審改判應執行17年6月徒刑。

最高法院認定鍾文智犯證交法操縱證券交易價格罪、加重操縱證券交易價格罪共5罪，分別判處3年3月至9年10月不等徒刑確定；鍾另犯洗錢防制法共2罪，各判刑8月、10月確定，刑期合計30年5月，檢察官將依法聲請定執行刑，依刑法規定，不得超過30年。

強制處分部分，北院於110年間裁定鍾文智5000萬元交保，限制住居於台北市住處，以及每週一、四、六向轄區派出所報到；另多次裁定延長限制出境、出海，最近一次為台灣高等法院在去年12月底裁定延長限制出境、出海8個月。

此外，高院裁定表示，由於鍾文智曾有棄保逃亡遭通緝，並於通緝期間冒用他人護照非法出境，為確保審理及執行程序進行，鍾文智應自112年10月18日至113年10月17日止，遵守接受電子腳環的科技設備監控1年。

鏡週刊報導，高院去年底未延續鍾文智的電子監控，讓鍾男有機會逃亡，據了解，鍾文智目前藏身北部地區仍失聯中，伺機等待漁船偷渡出境。

高院今天表示，電子監控部分於去年10月17日屆滿後，合議庭詢問案件繫屬的最高法院及檢察官意見後，決定未再對鍾文智延長電子監控，須加保2000萬元以及定期週一、四、六至轄區警局報到，仍然有限制出境、出海；且從去年10月間至今，未接獲警局異常通報。

北檢表示，北檢昨天下午4時許接獲鍾文智經法院判決確定通知後，立即啟動防逃機制，由承辦檢察官依法對鍾男實施限制出境、出海境管措施，並聯繫轄區分局密切注意行蹤，目前持續聯繫鍾男到案執行中。

最高法院 檢察官 監控

延伸閱讀

中企違法在台從事業務及徵才 2人遭北檢起訴

鮑魚大亨鍾文智炒TDR判30年定讞 北檢全面啟動防逃機制

民眾黨指控北檢淪政治打手 北檢發三點聲明駁斥

民眾黨批北檢密室審訊沈慶京 檢察官林俊言淪政治打手

相關新聞

彰化男盜外送員身分跑單 侵占6千現金遭判5月

蘇姓男子去年冒用鐘姓外送員身分，接受外送平台派遣18筆訂單，向消費者收取共6195元費用並占為己用，彰化地院近日將他依妨...

印尼女移工上網自學當密醫…診間爆滿 法官輕判不驅逐：影響有限

印尼籍女移工米妮上網自學牙齒矯正技術及醫美後，在旅館開診幫同鄉矯正牙齒，因收費便宜，門診客人搶破頭，後被移民署及衛生局查...

陸軍二兵怒譙長官「X你娘」判拘20日…檢不服認輕判 上訴遭駁回

林姓二兵2023年間於陸軍龍潭聯保廠服役，某日在營區邊走邊講電話遭中士糾正，詎料，林突失控怒譙「X你娘」，依違反部屬職責...

環保業者偷排濫倒水肥、廢油泥牟利逾3億 士檢起訴18人

環保工程業者蔡姓男子等近10年非法清運廢棄物，牟利逾3億元，士林地檢署偵結認定28名被告涉嫌違反廢棄物清理法、刑法滅證罪...

他上網找家庭代工變詐團幫助犯 法官判無罪：設局甚深

王姓男子被控去年7月8日間將銀行帳戶提款卡及密碼寄給詐騙集團成員使用，4天後有被害人被騙上當，匯入1萬3千元即遭領走，被...

台灣主機板大廠2高層跳槽陸資公司…7年薪水獎金3258萬 違法遭起訴

台灣主機板大廠輔信科技原名浩鑫公司，前總經理陳俞、筆電研發部副總陳志賢，被挖角任職大陸國有企業旗下的同方公司，涉在201...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。