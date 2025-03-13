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印尼女移工上網自學當密醫…診間爆滿 法官輕判不驅逐：影響有限

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

印尼籍女移工米妮上網自學牙齒矯正技術及醫美後，在旅館開診幫同鄉矯正牙齒，因收費便宜，門診客人搶破頭，後被移民署及衛生局查獲送辦，高雄地院法官認為，牙科自費項目對移工族群猶如天價，審酌背景因素，判米妮6月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，不用驅逐出境。

37歲印尼籍米妮於2016年來台，在高雄合法從事製造業技工，因曾在印尼當過無照護理師，2年半前動起兼職念頭，從網路影片自學牙齒矯正的技術，當起密醫，並從事眉睫紋繡及皮膚美白等醫美行為，總計高達20多項服務可供預約。

米妮將地下診所開設在高雄某間旅館，牙齒矯正一次收費約4000至7000元，後續換線保養也僅數百元至數千元不等，雖曾遭到客訴，但因收費低廉，仍有不少同鄉預約變美，每天診間幾乎爆滿。

移民署專勤隊歷經數月調查蒐證，去年7月間報請高雄地檢署檢察官指揮，並會同高市政衛生局在高雄市三民區一處旅館執行搜索行動，除現場查獲咪女到案外，另查扣近300件琳瑯滿目的醫療相關證物，雄檢偵結依違反醫療法對米妮提起公訴。

高雄地院審理後，法官考量米妮偵查至審理都坦承認罪，無前科紀錄等，依非法執行醫療業務罪，判米妮6月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，並支付公庫5萬元。

依規定，外籍人士在台灣受有期徒刑宣告後，服刑期滿應驅逐出境。法官審酌牙科有諸多診療及醫材非健保項目，國人看牙齒仍有許多高價自費項目，對外籍移工而言，這些項目猶如天價。

法官審酌外籍移工求診米尼的背景因素，有外籍來台工作者收入與醫療資源分配等背後問題存在，無法無視這些背景因素，且米妮對象侷限於外籍移工，對公共衛生影響層面尚有侷限，因此未宣告米妮於服刑期滿後要驅逐出境。

印尼籍一名女移工來台當製造業技工，一年半前上網學牙齒矯正技術及醫美，當地下牙醫，法官心軟輕判也不宣告驅逐米妮出境。記者石秀華／翻攝
印尼籍一名女移工來台當製造業技工，一年半前上網學牙齒矯正技術及醫美，當地下牙醫，法官心軟輕判也不宣告驅逐米妮出境。記者石秀華／翻攝
印尼籍一名女移工來台當製造業技工，一年半前上網學牙齒矯正技術及醫美，當地下牙醫，法官心軟輕判也不宣告驅逐米妮出境。記者石秀華／翻攝
印尼籍一名女移工來台當製造業技工，一年半前上網學牙齒矯正技術及醫美，當地下牙醫，法官心軟輕判也不宣告驅逐米妮出境。記者石秀華／翻攝

密醫 移工 衛生局

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