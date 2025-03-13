陸軍二兵怒譙長官「X你娘」判拘20日…檢不服認輕判 上訴遭駁回

林姓二兵2023年間於陸軍龍潭聯保廠服役，某日在營區邊走邊講電話遭中士糾正，詎料，林突失控怒譙「X你娘」，依違反部屬職責起訴，桃園地院依陸海空軍刑法的侮辱上官罪，簡易判處拘役20日；檢認輕判上訴，合議庭日前駁回上訴，維持原判定讞。

桃檢上訴指出，軍隊的紀律非常重要，需要嚴格維護，被告林男的行為嚴重破壞軍中紀律，損害上級領導威信，軍隊中的違紀、抗命行為越來越多，必須嚴懲才能維持軍紀，「陸海空軍刑法」的「公然侮辱上官罪」不只保護個人名譽，更重視軍隊的紀律和秩序，與一般刑法「公然侮辱罪」在本質上有區別。

又被告雖承認犯行，但在調解時卻兩次缺席，看不出有悔改之意，原審只判處拘役20日的刑罰太輕，無法達到懲戒效果，如此會讓軍中輕視紀律，嚴重影響部隊的領導統御，認為原審判決不符合比例、平等原則及罪刑相當原則。請法院考量維持我國軍紀的重要性，以及近年軍中暴行犯上、抗命行為等違紀事件與日俱增，為維護我國國軍的尊嚴和紀律，建請法院做出加重被告刑罰的適當判決。

合議庭說明，原審簡易判決的刑度在法律允許範圍內，且充分考量犯罪事實和案件情節，所作的刑度符合法律的目標，沒有濫用權力或違反罪刑相當與比例原則等情況。因此原本的判刑是恰當的，桃園地院二審尊重判決結果。

至於檢方上訴所指，被告破壞軍中法紀、調解時兩度未到庭且無悔意等情節，均已為原審審酌，並據此作出合法且適當的量刑評價。此外，原判決依據的犯罪科刑標準並無變更，上訴人主張的理由並非足以影響刑度的新事由，既然原審所採量刑基礎未曾改變，上訴人請求撤銷改判，並無理由，應予駁回。