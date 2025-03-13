快訊

整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

聽新聞
0:00 / 0:00

陸軍二兵怒譙長官「X你娘」判拘20日…檢不服認輕判 上訴遭駁回

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

林姓二兵2023年間於陸軍龍潭聯保廠服役，某日在營區邊走邊講電話遭中士糾正，詎料，林突失控怒譙「X你娘」，依違反部屬職責起訴，桃園地院依陸海空軍刑法的侮辱上官罪，簡易判處拘役20日；檢認輕判上訴，合議庭日前駁回上訴，維持原判定讞。

桃檢上訴指出，軍隊的紀律非常重要，需要嚴格維護，被告林男的行為嚴重破壞軍中紀律，損害上級領導威信，軍隊中的違紀、抗命行為越來越多，必須嚴懲才能維持軍紀，「陸海空軍刑法」的「公然侮辱上官罪」不只保護個人名譽，更重視軍隊的紀律和秩序，與一般刑法「公然侮辱罪」在本質上有區別。

又被告雖承認犯行，但在調解時卻兩次缺席，看不出有悔改之意，原審只判處拘役20日的刑罰太輕，無法達到懲戒效果，如此會讓軍中輕視紀律，嚴重影響部隊的領導統御，認為原審判決不符合比例、平等原則及罪刑相當原則。請法院考量維持我國軍紀的重要性，以及近年軍中暴行犯上、抗命行為等違紀事件與日俱增，為維護我國國軍的尊嚴和紀律，建請法院做出加重被告刑罰的適當判決。

合議庭說明，原審簡易判決的刑度在法律允許範圍內，且充分考量犯罪事實和案件情節，所作的刑度符合法律的目標，沒有濫用權力或違反罪刑相當與比例原則等情況。因此原本的判刑是恰當的，桃園地院二審尊重判決結果。

至於檢方上訴所指，被告破壞軍中法紀、調解時兩度未到庭且無悔意等情節，均已為原審審酌，並據此作出合法且適當的量刑評價。此外，原判決依據的犯罪科刑標準並無變更，上訴人主張的理由並非足以影響刑度的新事由，既然原審所採量刑基礎未曾改變，上訴人請求撤銷改判，並無理由，應予駁回。

事實指出，21歲林男原為陸軍第三地區支援指揮部龍潭甲型聯合保修廠二兵，2023年11月20日下午4點，林在桃園市龍潭區中興營區內道路上，因張姓中士輪車修護士糾正林男邊走路邊使用行動電話的不當行為，心生不滿而情緒失控，在特定多數人得共見共聞處所，以「X你娘」穢語辱罵張中士，足以貶損張的名譽涉犯公然侮辱上官罪。

陸軍第三地區支援指揮部龍潭甲型聯合保修廠林姓二兵2023年11月間服役時，因不滿張姓中士糾正他邊走邊講電話行為不當，失控怒譙中士三字經，桃園地院簡易判決僅判拘20日，桃檢不服判刑過輕上訴，二審合議庭駁回維持原判決確定。圖為陸軍龍潭聯保廠外觀／擷取自Google Map
陸軍第三地區支援指揮部龍潭甲型聯合保修廠林姓二兵2023年11月間服役時，因不滿張姓中士糾正他邊走邊講電話行為不當，失控怒譙中士三字經，桃園地院簡易判決僅判拘20日，桃檢不服判刑過輕上訴，二審合議庭駁回維持原判決確定。圖為陸軍龍潭聯保廠外觀／擷取自Google Map

公然侮辱 國軍 失控 桃園地院

延伸閱讀

何建華涉受陸指示發展組織二審無罪 高檢署提上訴

5分鐘勃起領賞5萬…雙寶爸騙女直播主廁所性侵還拍片 判5年8月定讞

國小桌球狼教練伸手抓屁股、揉胸部…7女童受害 二審刑度加重了

137旅官兵手機流到對岸？ 軍方：遺失已備案內容無機密

相關新聞

吳欣盈：超基因公司逕自銷毀四寶 從未要求1500萬賠償

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司提取幹細胞、間質幹細胞保存引發糾紛，她今天透過...

台灣主機板大廠2高層跳槽陸資公司…7年薪水獎金3258萬 違法遭起訴

台灣主機板大廠輔信科技原名浩鑫公司，前總經理陳俞、筆電研發部副總陳志賢，被挖角任職大陸國有企業旗下的同方公司，涉在201...

野外木頭別亂撿！高雄男子六龜搬肖楠樹頭回家 差點吃刑責

高雄市一名歐姓男子前年受農委會委託前往六龜區靈象山的水源地試驗林裝監視器，但他在路旁發現有多塊肖楠樹頭不斷散發香氣，便將...

陸軍二兵怒譙長官「X你娘」判拘20日…檢不服認輕判 上訴遭駁回

林姓二兵2023年間於陸軍龍潭聯保廠服役，某日在營區邊走邊講電話遭中士糾正，詎料，林突失控怒譙「X你娘」，依違反部屬職責...

印尼女移工上網自學當密醫…診間爆滿 法官輕判不驅逐：影響有限

印尼籍女移工米妮上網自學牙齒矯正技術及醫美後，在旅館開診幫同鄉矯正牙齒，因收費便宜，門診客人搶破頭，後被移民署及衛生局查...

他上網找家庭代工變詐團幫助犯 法官判無罪：設局甚深

王姓男子被控去年7月8日間將銀行帳戶提款卡及密碼寄給詐騙集團成員使用，4天後有被害人被騙上當，匯入1萬3千元即遭領走，被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。