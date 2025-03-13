環保業者偷排濫倒水肥、廢油泥牟利逾3億 士檢起訴18人

環保工程業者蔡姓男子等近10年非法清運廢棄物，牟利逾3億元，士林地檢署偵結認定28名被告涉嫌違反廢棄物清理法、刑法滅證罪，其中起訴18人、緩起訴10人。

起訴指出，十成環保工程公司負責人蔡男，2010年起承攬多家公司截油槽保養工程，將廢油泥清運業務轉包其他未具合法資格的環保工程行處理，至2023年止，至少非法清運廢油泥1萬3000公噸，不法得利2億餘元。

相關業者期間另非法清運水肥、汙泥、電解槽廢液，以及各知名飯店百貨產生的水肥、廢棄物，偷排至台北市大同區迪化汙水處理廠，或趁無人注意，在路邊找排水孔洞排廢，不法得利1億餘元。

檢調另查出，洪姓男子清運廢棄物，未依規定向主管機關申報清運紀錄，還命人虛偽填載「本日無啟動」等不實申報。周男則是知悉公司土石堆置場有收受非法清運的泥漿，2023年12月4日在調查人員前往搜索前，已通訊軟體聯繫公司人員，將相關帳冊資料刪除。

檢方認定，蔡男等18人涉嫌觸犯廢棄物清理法「未領有廢棄物清運許可而從事廢棄物清運」、「未依廢棄物處理許可清運廢棄物」、「違反申報義務」及刑法「湮滅關係他人刑事被告案件之證據」等罪，偵結依法起訴。

另考量部分公司將廢棄物交由環保工程業者非法清運，相關公司已分別繳回犯罪所得，積極彌補犯罪損害，認以緩起訴為適當，諭知緩起訴處分，並依其等情節，命其等及所屬公司應向公庫分別支付100萬元至5000元不等緩起訴處分金。