台灣主機板大廠2高層跳槽陸資公司…7年薪水獎金3258萬 違法遭起訴

台灣主機板大廠輔信科技原名浩鑫公司，前總經理陳俞、筆電研發部副總陳志賢，被挖角任職大陸國有企業旗下的同方公司，涉在2014年間在台設立志合訊息公司，作為同方在筆記型電腦在台研發中心，違法從事業務活動，台北地檢署今偵結，依兩岸人民關係條例起訴陳等2人，建請法院沒收2人7年薪資3258萬餘元。

陳俞、陳志賢2014年前在主機板大廠浩鑫公司任職6年，陳俞更是台灣電腦界知名人物，在浩鑫任職總經理；中共國有企業中核集團控股的同方公司，在香港成立百分百持股子公司同方國際，同方國際在蘇州、深圳等地成立百分百成立孫公司，從事筆電相關研發、設計、製造、營運及銷售等業務。

起訴指出，同方公司為了強化「設計研發能力」，2014年挖角陳俞出任香港及蘇州公司的總經理，陳志賢擔任香港同方國際公司副總經理，2人受指示向經濟部投資審議司，申請在台設立公司被駁回；2014年8月14日陳等2人涉嫌在台設立志合訊息公司，陳俞為實際負責人、陳志賢登記為代表人，作為同方公司筆記型電腦在台研發中心，人力及營運成本都是同方公司核准，在台使用同方公司的註冊商標，也用同方名義在台徵才研發設計筆電，再由蘇州、深圳的公司工廠生產筆電，違法使同方在台違法從事業務活動迄今。

檢方認定，陳俞、陳志賢涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例大陸地區營利事業未經主管機關許可，並在台灣地區設立公司或辦事處，而在台從事業務活動罪嫌，依法起訴。

檢方調查2017年至2024年稅務所得資料，計算出陳俞７年領取陸資公司薪資及獎金共2890萬7961元，陳志賢薪資獎金367萬3400元，共3258萬1361元。