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調職帶走毒品偵查卷宗 三峽粗心警涉洩密獲緩起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市警局三峽分局一名張姓派出所前員警涉嫌在2022年1月間調動至永和分局時，將2021年間偵辦2起毒品案的刑事卷宗留置在私人座車上送修，結果被修車廠發現交由警方處理。新北地檢署考量張員一時疏忽，深表悔悟，依過失洩漏國防以外秘密罪諭知緩起訴。

檢察官考量張員無前科，事後坦承犯行，深表悔悟，諭知緩起訴期間1年，緩起訴處分確定後，收到處分命令通知書3個月內，須向國庫支付3萬元。事後張員也已在2023年7月30日離職。

檢方調查，張員2021年4月及8月間偵辦葉姓及方姓毒犯持有三級毒品K他命2案件，因此持有葉、方2人詢問筆錄、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、指認紀錄表、前科資料等偵查秘密。

2022年1月間，張員因調動至永和分局，將上述2毒品案卷宗攜出並置放私人車輛內，直到隔年7月24日將車輛開到台北市北投區某修車廠修理後，因事隔3個月仍未取車付款，郭姓車廠老闆檢視車內物品，發現上述刑事案件卷宗，於是報警請求協助，由北投警方循線查出上情，交由新北市警局移送偵辦。

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新北市三峽警分局一名張姓派出所前員警，涉嫌在2022年調動時，將偵辦2起毒品案的刑事卷宗留置在私人座車上送修，獲新北地檢署緩起訴。圖／三峽分局提供
新北市三峽警分局一名張姓派出所前員警，涉嫌在2022年調動時，將偵辦2起毒品案的刑事卷宗留置在私人座車上送修，獲新北地檢署緩起訴。圖／三峽分局提供

毒品 警察

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