一周內向被害人收取4100萬詐款 27歲車手遭求重刑
27歲的陳姓男子擔任詐騙集團車手，竟先後向3次同一個被害人收取共4100萬元的詐騙款，屏東地檢署偵結後，依參與犯罪組織罪、偽造特種文書罪、洗錢罪等罪嫌提起公訴，並於昨日移審，屏東地方法院裁定繼續羈押。
檢方調查，陳嫌經由詐團指示，預先購買準備裝載贓款的行李箱，並於統一超商ibon列印偽造的投資公司工作證、存款憑證、操作協議書、保密協議書、證券交易委託書及個人資料保護聲明等假文件，再由詐團成員冒用合法投資公司名義，向李姓被害人訛稱投資可以獲利，須入金至投資公司等。
李男去年底於一周內，分3日各交付現金2100萬元、1500萬元及500萬元給陳嫌，再由陳嫌將贓款放置在不詳地點由詐團其他成員收取。今年初李男驚覺不對，才向警方報案。警方1月17日逮捕陳姓車手，並報請屏東地檢署指揮偵辦，訊後認為陳嫌犯罪嫌疑重大，並有勾串共犯之虞，向屏東地方法院聲請羈押獲准。
檢方認為陳嫌行為侵害人民財產權甚鉅，冒用合法投資公司名義，侵害該公司的商譽及我國市場秩序正常發展，且陳嫌以洗錢為業，阻礙國家追回受害款項，干擾司法機關追訴詐欺犯罪，其經手收取款項高達4100萬元，已造成被害人財產重大損害。
檢方依陳嫌涉犯組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪；詐欺犯罪危害防制條例加重詐欺罪獲取財物達新台幣500萬元以上罪；刑法行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪；洗錢防制法洗錢罪等罪嫌提起公訴，求處6年9月以上有期徒刑，並於昨日移審，向屏東院聲請繼續羈押獲准。
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