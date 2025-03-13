快訊

地牛翻身！13:09台東規模5.7地震 最大震度4級

伊朗彩虹島驚現「血雨」！海水染成鮮紅 宛如聖經場景曝光

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

一周內向被害人收取4100萬詐款 27歲車手遭求重刑

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

27歲的陳姓男子擔任詐騙集團車手，竟先後向3次同一個被害人收取共4100萬元的詐騙款，屏東地檢署偵結後，依參與犯罪組織罪、偽造特種文書罪、洗錢罪等罪嫌提起公訴，並於昨日移審，屏東地方法院裁定繼續羈押。

檢方調查，陳嫌經由詐團指示，預先購買準備裝載贓款的行李箱，並於統一超商ibon列印偽造的投資公司工作證、存款憑證、操作協議書、保密協議書、證券交易委託書及個人資料保護聲明等假文件，再由詐團成員冒用合法投資公司名義，向李姓被害人訛稱投資可以獲利，須入金至投資公司等。

李男去年底於一周內，分3日各交付現金2100萬元、1500萬元及500萬元給陳嫌，再由陳嫌將贓款放置在不詳地點由詐團其他成員收取。今年初李男驚覺不對，才向警方報案。警方1月17日逮捕陳姓車手，並報請屏東地檢署指揮偵辦，訊後認為陳嫌犯罪嫌疑重大，並有勾串共犯之虞，向屏東地方法院聲請羈押獲准。

檢方認為陳嫌行為侵害人民財產權甚鉅，冒用合法投資公司名義，侵害該公司的商譽及我國市場秩序正常發展，且陳嫌以洗錢為業，阻礙國家追回受害款項，干擾司法機關追訴詐欺犯罪，其經手收取款項高達4100萬元，已造成被害人財產重大損害。

檢方依陳嫌涉犯組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪；詐欺犯罪危害防制條例加重詐欺罪獲取財物達新台幣500萬元以上罪；刑法行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪；洗錢防制法洗錢罪等罪嫌提起公訴，求處6年9月以上有期徒刑，並於昨日移審，向屏東院聲請繼續羈押獲准。

屏東地檢署。圖／翻攝自google map
屏東地檢署。圖／翻攝自google map

洗錢 被害人 詐騙集團 車手

延伸閱讀

父虐死2歲兒重判18年 他以處理家中事宜聲請停押被駁還延押

騙母成佛「無量金菩薩」台中神棍假消災性侵女信徒58次 起訴求重刑

4天前才被抓…詐團車手又中計 南下取款80萬元被判10月

艋舺環南市場遭詐團鎖定 肉商菜販被騙光畢生積蓄

相關新聞

台灣主機板大廠2高層跳槽陸資公司…7年薪水獎金3258萬 違法遭起訴

台灣主機板大廠輔信科技原名浩鑫公司，前總經理陳俞、筆電研發部副總陳志賢，被挖角任職大陸國有企業旗下的同方公司，涉在201...

吳欣盈：超基因公司逕自銷毀四寶 從未要求1500萬賠償

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司提取幹細胞、間質幹細胞保存引發糾紛，她今天透過...

高雄前金區里長全被約談 遭控接受大陸落地招待…4人判無罪

本屆總統、立委大選期間，高雄市前金區陳宗佐、黃崑光、陳振琦、黃玉英等4名里長被控至大陸北京、廈門接受落地招待旅遊，陸方則...

他上網找家庭代工變詐團幫助犯 法官判無罪：設局甚深

王姓男子被控去年7月8日間將銀行帳戶提款卡及密碼寄給詐騙集團成員使用，4天後有被害人被騙上當，匯入1萬3千元即遭領走，被...

野外木頭別亂撿！高雄男子六龜搬肖楠樹頭回家 差點吃刑責

高雄市一名歐姓男子前年受農委會委託前往六龜區靈象山的水源地試驗林裝監視器，但他在路旁發現有多塊肖楠樹頭不斷散發香氣，便將...

調職帶走毒品偵查卷宗 三峽粗心警涉洩密獲緩起訴

新北市警局三峽分局一名張姓派出所前員警涉嫌在2022年1月間調動至永和分局時，將2021年間偵辦2起毒品案的刑事卷宗留置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。