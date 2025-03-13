反滲透法「4戰3敗」雄檢起訴4案10人 僅1案4人判有罪
高雄地檢署本屆大選前偵辦大陸介選，多名里長被控接受大陸落地招待，檢調偵辦後，陸續依反滲透法、總統副總統選罷法等罪嫌，分4案起訴10名里長及旅行社業者，近期高雄地院陸續審結，僅1案計2名業者、2名里長被判有罪，其餘3案、6人被判無罪。
前年9月起，雄檢接獲多件有關大陸國台辦透過參訪交流名義，陸方藉由參訪名義，邀請基層里長、社區協會成員、里民前往大陸旅遊，每人團費最低僅需數千元，抵達大陸後由陸方招待食宿。
本屆總統、立委大選最高檢下令嚴查陸資介選，雄檢接獲情資，指揮調查局、警方等數個單位發動多波搜索，合計約談49人到案，其中前金區涉案前、現任里長最多，因前往大陸、廈門旅遊，返台後成員全被檢調約談，堪稱「團滅」。
據了解，雄檢偵辦反滲透法，共分4案偵查，包含前、現任里長，另有王姓社區理事長及王姓、蘇姓、莊姓旅行社業者，列被告計有20人，其他參訪團成員均列證人，經複訊後以3萬至20萬元交保候傳。
雄檢偵辦後，共分4案依違反反滲透法、總統副總統選罷法等罪起訴10人，其中6人為前金區現任里長，4人則為王姓社區理事長，以及王姓、蘇姓、莊姓旅行社業者。
高雄地院審理後，近日陸續審結，其中王姓社區理事長、王姓旅行社業者及4名里長，均被法院認為受大陸資助介選證據不足，即便團員有提及政治，也是屬於憲法保障的言論自由範疇，因旅遊與選舉無明顯對價關係，判決3案共6人無罪。
涉反滲透法判決有罪者，僅招攬參訪團的蘇姓、莊姓旅行社業者及前金區里長黃博群、顏炳豪等4人。
法官認定有罪理由為，蘇姓、莊姓旅行社業者在「福建省官方有意邀請台灣里長參訪」、「廈門要招待里長去旅遊」的前提下，籌辦旅遊團及收取利潤，可認定兩人受台辦資助、委託、指示而籌辦旅遊團，因此依反滲透法各判刑3年6月、褫奪公權兩年。
至於黃姓、顏姓兩位里長，法官則認為廈門團市價約1萬2000元，黃、顏明知該行程由大陸補助兩人卻僅繳納6000元報名參加，差額為陸方提供的不正利益，已妨害選舉投票公正及公平性，依投票權人收受不正利益罪各判徒刑4月，得易科罰金；可上訴。
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