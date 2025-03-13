快訊

中職／「富邦至寶」李珠珢首秀日揭曉 4月2、3日新莊球場見

綠營火攻大罷免 自家人憂：引火上身成「藍白箭靶」

聽新聞
0:00 / 0:00

偽造老爸的簽名借款 沒還錢被識破…判2年刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

周男向林男借款未經父親授權或同意，仍用父親名字簽立本票、借據及現金簽收條，並偽造周父的簽名共4次，作為借款擔保。由於周男未依約償還借款，林則持本票向法院裁定准予強制執行，但周父否認該本票為其共同簽發，並提起確認本票債權不存在訴訟，法院判周父勝訴，林男遂向新竹地檢提出告訴，揭發此案，周男遭依偽造有價證券罪判2年。

根據判決書，周男為向林男借款，明知未經周父授權或同意，仍於民國111年7月15日在新竹市某超商內，簽立本票、借據及現金簽收條，並偽造周父的簽名共4次，作為借款擔保。之後，周男於112年3、4月間，在新北市板橋區湳雅夜市附近，補寫周父的身分證統一編號，並將本票交還林男。

由於周男未依約償還借款，林男持該本票向新北地方法院聲請本票裁定准予強制執行，但周父否認該本票為其共同簽發，並提起確認本票債權不存在之訴訟，最終法院判決周父勝訴。林男遂向新竹地方檢察署提出告訴，揭發此案。

法院審理期間，周男坦承犯行，並聲稱在林男的脅迫下，簽署了本票、借據及現金簽收條，偽造了父親的簽名。雖然林男否認脅迫，但林男曾多次捲入類似法律糾紛，也持刀恐嚇周父被法院判刑。林男作為放款人爭議甚多，其貸款條件、擔保要求一再引發法律糾紛，卻未見其改變做法，在此背景之下，被告因急需資金，在心理壓力下犯下偽造罪行，動機令人同情。

法官審酌周男坦承犯行，且無前科，被害人周父也未提出告訴，考量上述情節，法院依刑法第59條酌情減輕其刑，最終判處有期徒刑兩年。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

借錢 新竹 法律

延伸閱讀

嘉市4連任里長疑欠債落跑遷出戶籍4個月 市府解職派里幹事代理

導演朱延平討發行電影借款 「寬姐」邱瓈寬判還3600萬元

把賄款藏在冰箱…那瑪夏前區長貪汙1725萬元 最終判關15年餘定讞

影／台中翁借錢高雄女友娶媳婦？一年齡破綻警識破阻詐

相關新聞

高雄前金區里長全被約談 遭控接受大陸落地招待…4人判無罪

本屆總統、立委大選期間，高雄市前金區陳宗佐、黃崑光、陳振琦、黃玉英等4名里長被控至大陸北京、廈門接受落地招待旅遊，陸方則...

一周內向被害人收取4100萬詐款 27歲車手遭求重刑

27歲的陳姓男子擔任詐騙集團車手，竟先後向3次同一個被害人收取共4100萬元的詐騙款，屏東地檢署偵結後，依參與犯罪組織罪...

反滲透法「4戰3敗」雄檢起訴4案10人 僅1案4人判有罪

高雄地檢署本屆大選前偵辦大陸介選，多名里長被控接受大陸落地招待，檢調偵辦後，陸續依反滲透法、總統副總統選罷法等罪嫌，分4...

偽造老爸的簽名借款 沒還錢被識破…判2年刑

周男向林男借款未經父親授權或同意，仍用父親名字簽立本票、借據及現金簽收條，並偽造周父的簽名共4次，作為借款擔保。由於周男...

PLG球星戴維斯警局門口弄傷前妻 他喊冤「非暴力之人」仍確定有罪

台灣籃壇首位歸化球星戴維斯前年因小孩照顧探視頻率，與前妻在中壢分局青埔派出所前爭吵拉扯，被警方依違反家暴保護令逮捕，一審...

中企違法在台從事業務及徵才 2人遭北檢起訴

中國企業同方公司涉嫌未經許可，在台設立志合訊息公司，違法在台從事業務活動，並以同方公司名義在台徵才；台北地檢署今天依涉違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。