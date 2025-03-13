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偽造老爸的簽名借款 沒還錢被識破…判2年刑
周男向林男借款未經父親授權或同意，仍用父親名字簽立本票、借據及現金簽收條，並偽造周父的簽名共4次，作為借款擔保。由於周男未依約償還借款，林則持本票向法院裁定准予強制執行，但周父否認該本票為其共同簽發，並提起確認本票債權不存在訴訟，法院判周父勝訴，林男遂向新竹地檢提出告訴，揭發此案，周男遭依偽造有價證券罪判2年。
根據判決書，周男為向林男借款，明知未經周父授權或同意，仍於民國111年7月15日在新竹市某超商內，簽立本票、借據及現金簽收條，並偽造周父的簽名共4次，作為借款擔保。之後，周男於112年3、4月間，在新北市板橋區湳雅夜市附近，補寫周父的身分證統一編號，並將本票交還林男。
由於周男未依約償還借款，林男持該本票向新北地方法院聲請本票裁定准予強制執行，但周父否認該本票為其共同簽發，並提起確認本票債權不存在之訴訟，最終法院判決周父勝訴。林男遂向新竹地方檢察署提出告訴，揭發此案。
法院審理期間，周男坦承犯行，並聲稱在林男的脅迫下，簽署了本票、借據及現金簽收條，偽造了父親的簽名。雖然林男否認脅迫，但林男曾多次捲入類似法律糾紛，也持刀恐嚇周父被法院判刑。林男作為放款人爭議甚多，其貸款條件、擔保要求一再引發法律糾紛，卻未見其改變做法，在此背景之下，被告因急需資金，在心理壓力下犯下偽造罪行，動機令人同情。
法官審酌周男坦承犯行，且無前科，被害人周父也未提出告訴，考量上述情節，法院依刑法第59條酌情減輕其刑，最終判處有期徒刑兩年。
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