高雄前金區里長全被約談 遭控接受大陸落地招待…4人判無罪

本屆總統、立委大選期間，高雄市前金區陳宗佐、黃崑光、陳振琦、黃玉英等4名里長被控至大陸北京、廈門接受落地招待旅遊，陸方則藉餐會宣傳「兩岸一家親」，被檢方依反滲透法起訴，但高雄地院法官認為，陳男等人有支付旅費，且活動並無明確指示支持特定候選人，判決4人無罪。

陳宗佐為、黃崑光、陳振琦、黃玉英均為前金區里長。檢調指控，陳宗佐於前年9月間，招攬31名成員前往大陸北京旅遊，6天5夜團費僅需1萬7500元，在當地的住宿、餐費則由大陸當地台辦負責招待，陸方除藉餐會宣傳兩岸一家親，還要成員支持特定候選人。

同年12月間，陳宗佐等人再接到旅行社莊姓業者（被判3年6月）邀約，招攬里民前往廈門旅遊，每人僅需支付6000元團費，食宿則由對岸埋單，出席餐會的大陸人士則藉活動宣傳統戰。

檢方認為，陳宗佐招攬團員赴陸後，每人還人抽佣金1000元，合計3萬1000元，因旅遊正值總統、立委大選，團員以低廉團費出遊，明顯受陸商資助，偵結依反滲透法、總統副總統罷免法起訴。

高雄地院審理時，陳宗佐稱兩岸交流已經行之有年，他只是單純去玩，陸方也沒提到政治；另外黃崑光、陳振琦、黃玉英等3名里長也稱活動都沒提到政治，只是單純去玩，也有繳交6000元團費。

法官傳喚多名團員作證，北京團每人繳費1萬7500元，廈門團則為6000元，活動雖有大陸人士陪同，但並未於餐會中要求支持特定候選人；還有里長稱，前總統陳水扁、馬英九時期他們也曾到大陸參訪，都是對方落地招待。

至於陳宗佐每人抽佣1000元部分，證人則稱是行政費用，用於購買伴手禮回贈給大陸人士或「加菜」。

法官認為，依據證人證詞，一致表示行程中未涉及選舉、政治議題，雖廈門團距離大選僅剩1個月，但檢察官未能證明其與選舉結果直接相關，參訪團成員每人也繳交6000元，難以認定構成賄選，判決陳宗佐等4人無罪。可上訴。