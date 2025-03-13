快訊

中職／「富邦至寶」李珠珢首秀日揭曉 4月2、3日新莊球場見

綠營火攻大罷免 自家人憂：引火上身成「藍白箭靶」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄前金區里長全被約談 遭控接受大陸落地招待…4人判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

本屆總統、立委大選期間，高雄市前金區陳宗佐、黃崑光、陳振琦、黃玉英等4名里長被控至大陸北京、廈門接受落地招待旅遊，陸方則藉餐會宣傳「兩岸一家親」，被檢方依反滲透法起訴，但高雄地院法官認為，陳男等人有支付旅費，且活動並無明確指示支持特定候選人，判決4人無罪。

陳宗佐為、黃崑光、陳振琦、黃玉英均為前金區里長。檢調指控，陳宗佐於前年9月間，招攬31名成員前往大陸北京旅遊，6天5夜團費僅需1萬7500元，在當地的住宿、餐費則由大陸當地台辦負責招待，陸方除藉餐會宣傳兩岸一家親，還要成員支持特定候選人。

同年12月間，陳宗佐等人再接到旅行社莊姓業者（被判3年6月）邀約，招攬里民前往廈門旅遊，每人僅需支付6000元團費，食宿則由對岸埋單，出席餐會的大陸人士則藉活動宣傳統戰。

檢方認為，陳宗佐招攬團員赴陸後，每人還人抽佣金1000元，合計3萬1000元，因旅遊正值總統、立委大選，團員以低廉團費出遊，明顯受陸商資助，偵結依反滲透法、總統副總統罷免法起訴。

高雄地院審理時，陳宗佐稱兩岸交流已經行之有年，他只是單純去玩，陸方也沒提到政治；另外黃崑光、陳振琦、黃玉英等3名里長也稱活動都沒提到政治，只是單純去玩，也有繳交6000元團費。

法官傳喚多名團員作證，北京團每人繳費1萬7500元，廈門團則為6000元，活動雖有大陸人士陪同，但並未於餐會中要求支持特定候選人；還有里長稱，前總統陳水扁、馬英九時期他們也曾到大陸參訪，都是對方落地招待。

至於陳宗佐每人抽佣1000元部分，證人則稱是行政費用，用於購買伴手禮回贈給大陸人士或「加菜」。

法官認為，依據證人證詞，一致表示行程中未涉及選舉、政治議題，雖廈門團距離大選僅剩1個月，但檢察官未能證明其與選舉結果直接相關，參訪團成員每人也繳交6000元，難以認定構成賄選，判決陳宗佐等4人無罪。可上訴。

高雄地院外觀。(記者張議晨／攝影)
高雄地院外觀。(記者張議晨／攝影)

中共 反滲透法 高雄市

延伸閱讀

不再是帝王條款？行人過斑馬線闖紅燈遭撞死 機車騎士判無罪

金秀賢才突破大陸限韓令！男神崩壞嚴重掉粉：怒喊換人

反分裂法20周年 陸將辦重要活動

禾賽光學雷達 獲賓士下單

相關新聞

高雄前金區里長全被約談 遭控接受大陸落地招待…4人判無罪

本屆總統、立委大選期間，高雄市前金區陳宗佐、黃崑光、陳振琦、黃玉英等4名里長被控至大陸北京、廈門接受落地招待旅遊，陸方則...

一周內向被害人收取4100萬詐款 27歲車手遭求重刑

27歲的陳姓男子擔任詐騙集團車手，竟先後向3次同一個被害人收取共4100萬元的詐騙款，屏東地檢署偵結後，依參與犯罪組織罪...

反滲透法「4戰3敗」雄檢起訴4案10人 僅1案4人判有罪

高雄地檢署本屆大選前偵辦大陸介選，多名里長被控接受大陸落地招待，檢調偵辦後，陸續依反滲透法、總統副總統選罷法等罪嫌，分4...

偽造老爸的簽名借款 沒還錢被識破…判2年刑

周男向林男借款未經父親授權或同意，仍用父親名字簽立本票、借據及現金簽收條，並偽造周父的簽名共4次，作為借款擔保。由於周男...

PLG球星戴維斯警局門口弄傷前妻 他喊冤「非暴力之人」仍確定有罪

台灣籃壇首位歸化球星戴維斯前年因小孩照顧探視頻率，與前妻在中壢分局青埔派出所前爭吵拉扯，被警方依違反家暴保護令逮捕，一審...

中企違法在台從事業務及徵才 2人遭北檢起訴

中國企業同方公司涉嫌未經許可，在台設立志合訊息公司，違法在台從事業務活動，並以同方公司名義在台徵才；台北地檢署今天依涉違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。