PLG球星戴維斯警局門口弄傷前妻 他喊冤「非暴力之人」仍確定有罪

台灣籃壇首位歸化球星戴維斯。圖／聯合報系資料照片

台灣籃壇首位歸化球星戴維斯前年因小孩照顧探視頻率，與前妻在中壢分局青埔派出所前爭吵拉扯，被警方依違反家暴保護令逮捕，一審依傷害罪判拘役30日，案件上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改依過失傷害罪判拘役20日，全案定讞。

203公分高的戴維斯與160公分高的前妻有1個小孩，雙方離異後約定小孩輪流照顧，但因雙方是感情不和離異且鬧到聲請家暴保護令，為了避免私下見面引紛爭，約定在派出所前接送小孩。

2023年5月12日晚間，戴維斯與前妻因小孩照顧探視頻率在派出所門口爭吵，雙方意見不合，爆發拉扯，引起警方關注。戴維斯否認傷害犯行，辯稱當時前妻跟她說隔天晚間請他按照調解筆錄內容準時將孩子交給她，但他當天有籃球比賽，希望孩子能看他的比賽，等到比完後再送孩子到青埔派出所交，但前妻不同意。

戴維斯說，他因沮喪才想要將小孩抱進派出所，記得他當天沒有觸碰到前妻手部，他只是想抱小孩，並無傷害犯意，是一時疏忽造成傷害。前妻表示，當天她牽著孩子的手往車子方向走，走沒幾步就聽到戴維斯用英文罵她，然後他衝過來，她馬上把孩子抱起來，戴維斯抓著她雙手，造成她右前臂有傷痕、左手臂食指上半部紅腫。

一審審酌戴維斯為知名籃球球員，一言一行在社會上都可能獲有較多關注，並造成一定影響，他未能控制自己情緒，在派出所前強行將孩子抱走，讓前妻受傷，顯見情緒管理能力、尊重他人身體法益法治觀念不足，且犯後未反省錯誤，判拘役30日，得易科罰金。

高院審理時，戴維斯表示自己從不是暴力之人，作為公眾人物，如果有必眾所周知，一定會有人站出來說「Me Too」，並說他來台十多年，案件影響他在島上的生活，他請法官看看他的前案紀錄、特質、教育程度，他不會故意在警察局前傷害人，只是很久沒看到女兒，想帶女兒回去，如果因此認定他故意傷害，也只能接受，但重申「我沒傷害任何人」。

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