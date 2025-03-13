快訊

地牛翻身！13:09台東規模5.7地震 最大震度4級

伊朗彩虹島驚現「血雨」！海水染成鮮紅 宛如聖經場景曝光

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

何建華涉受陸指示發展組織二審無罪 高檢署提上訴

中央社／ 台北13日電

中華婦女聯合會理事長何建華。圖／聯合報系資料照片 王聖藜
中華婦女聯合會理事長何建華。圖／聯合報系資料照片 王聖藜

中華婦女聯合會前理事長何建華被控收受中國對台情蒐機關款項，並在台發展組織，一、二審均判決無罪。台灣高等檢察署認為，二審判決違法，日前依法提起上訴。

高檢署上訴指出，本案確為民間人士接受中共指示並吸收民間人士，若予以言論自由來保障其政治理念，是否有讓中共勢力滋長的空間，二審判決未考量此點，認為判決有割裂證據評價而違背經驗法則及論理法則的違法情形，依法提起上訴。

本案源於，何建華被控自民國106年5月起，為爭取中國全國台聯會等涉台單位的經費與政策支持，發展台灣陸配組織，並撰寫「希望祖國能夠對在台的大陸籍人摸底」等文件，以作為其在發展組織的工作計畫。此外，她被控要求中華婦女會會員蒐報法輪功在台活動訊息，回報中國對台情蒐機關。

何建華參與中國北京兩岸婚姻家庭陸配回娘家活動時，接觸時任中共統戰部所屬全國台灣同胞聯誼會副部長高偉等人。高偉指派下屬與何建華保持聯繫，長期以「在台陸配回娘家」「兩岸婚姻家庭」等名義舉辦活動，並提供資源供其發展組織。

此外，何建華受中國北京市台灣事務辦公室調研員王正智指導，負責刺探及蒐集具有台獨理念的台灣民眾赴中資料。案經台北地檢署依違反國家安全法起訴。

一審台北地方法院認為，何建華被控於108年12月間舉辦招待民眾赴金、廈旅遊，涉嫌收受中國資金發展組織，疑觸犯國安法部分，已於另案獲無罪確定，因此判決免訴。

一審另認定，何建華被控向統戰部所屬全國台灣同胞聯誼會要求資源與資金支持，及接受北京市台辦人員王正智提供活動經費等，此部分罪證不足，判決無罪。

案經檢察官上訴，二審由台灣高等法院審理，二審則認為，一審判決何建華涉觸犯國安法的部分有誤，且檢方仍舉證不足，因此撤銷免訴判決，改判無罪。

二審另指出，何建華被控涉收受對台統戰單位資金的部分，依卷內事證，並不能證明其有意圖危害國安，為大陸地區對台情蒐機構發展組織的犯行，罪證不足，仍維持一審無罪判決。

二審表示，本件檢察官得上訴，但對維持原審無罪判決部分的上訴，須符合刑事妥速審判法規定。

北京 國安法

延伸閱讀

詐中低收補助130萬 台中和平公所約雇員貪汙自首判緩刑

家寧一家被控奪權「IG不到1天掉粉3萬」　網紅DK看Andy公開內幕：自媒體圈內也意外

涉殺害分屍同鄉女友二審 菲律賓移工認罪求輕判

假意幫忙擦藥猥褻3男童 男家教終於認罪二審改判3年半

相關新聞

台灣主機板大廠2高層跳槽陸資公司…7年薪水獎金3258萬 違法遭起訴

台灣主機板大廠輔信科技原名浩鑫公司，前總經理陳俞、筆電研發部副總陳志賢，被挖角任職大陸國有企業旗下的同方公司，涉在201...

吳欣盈：超基因公司逕自銷毀四寶 從未要求1500萬賠償

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司提取幹細胞、間質幹細胞保存引發糾紛，她今天透過...

高雄前金區里長全被約談 遭控接受大陸落地招待…4人判無罪

本屆總統、立委大選期間，高雄市前金區陳宗佐、黃崑光、陳振琦、黃玉英等4名里長被控至大陸北京、廈門接受落地招待旅遊，陸方則...

他上網找家庭代工變詐團幫助犯 法官判無罪：設局甚深

王姓男子被控去年7月8日間將銀行帳戶提款卡及密碼寄給詐騙集團成員使用，4天後有被害人被騙上當，匯入1萬3千元即遭領走，被...

野外木頭別亂撿！高雄男子六龜搬肖楠樹頭回家 差點吃刑責

高雄市一名歐姓男子前年受農委會委託前往六龜區靈象山的水源地試驗林裝監視器，但他在路旁發現有多塊肖楠樹頭不斷散發香氣，便將...

調職帶走毒品偵查卷宗 三峽粗心警涉洩密獲緩起訴

新北市警局三峽分局一名張姓派出所前員警涉嫌在2022年1月間調動至永和分局時，將2021年間偵辦2起毒品案的刑事卷宗留置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。