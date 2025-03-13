何建華涉受陸指示發展組織二審無罪 高檢署提上訴

中華婦女聯合會理事長何建華。圖／聯合報系資料照片 王聖藜

中華婦女聯合會前理事長何建華被控收受中國對台情蒐機關款項，並在台發展組織，一、二審均判決無罪。台灣高等檢察署認為，二審判決違法，日前依法提起上訴。

高檢署上訴指出，本案確為民間人士接受中共指示並吸收民間人士，若予以言論自由來保障其政治理念，是否有讓中共勢力滋長的空間，二審判決未考量此點，認為判決有割裂證據評價而違背經驗法則及論理法則的違法情形，依法提起上訴。

本案源於，何建華被控自民國106年5月起，為爭取中國全國台聯會等涉台單位的經費與政策支持，發展台灣陸配組織，並撰寫「希望祖國能夠對在台的大陸籍人摸底」等文件，以作為其在發展組織的工作計畫。此外，她被控要求中華婦女會會員蒐報法輪功在台活動訊息，回報中國對台情蒐機關。

何建華參與中國北京兩岸婚姻家庭陸配回娘家活動時，接觸時任中共統戰部所屬全國台灣同胞聯誼會副部長高偉等人。高偉指派下屬與何建華保持聯繫，長期以「在台陸配回娘家」「兩岸婚姻家庭」等名義舉辦活動，並提供資源供其發展組織。

此外，何建華受中國北京市台灣事務辦公室調研員王正智指導，負責刺探及蒐集具有台獨理念的台灣民眾赴中資料。案經台北地檢署依違反國家安全法起訴。

一審台北地方法院認為，何建華被控於108年12月間舉辦招待民眾赴金、廈旅遊，涉嫌收受中國資金發展組織，疑觸犯國安法部分，已於另案獲無罪確定，因此判決免訴。

一審另認定，何建華被控向統戰部所屬全國台灣同胞聯誼會要求資源與資金支持，及接受北京市台辦人員王正智提供活動經費等，此部分罪證不足，判決無罪。

案經檢察官上訴，二審由台灣高等法院審理，二審則認為，一審判決何建華涉觸犯國安法的部分有誤，且檢方仍舉證不足，因此撤銷免訴判決，改判無罪。

二審另指出，何建華被控涉收受對台統戰單位資金的部分，依卷內事證，並不能證明其有意圖危害國安，為大陸地區對台情蒐機構發展組織的犯行，罪證不足，仍維持一審無罪判決。

二審表示，本件檢察官得上訴，但對維持原審無罪判決部分的上訴，須符合刑事妥速審判法規定。