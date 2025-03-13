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詐中低收補助130萬 台中和平公所約雇員貪汙自首判緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市和平區公所王姓約雇員利用公所申請中低收補助系統無複審機制漏洞，用不具低收資格的父母、弟弟名義，向社會局詐領補助款130萬多元。法院一審以王自首、繳回不法所得，依5個貪汙罪判他2年，緩刑3年；二審今撤銷但仍判2年，緩刑3年。

檢方查，王男（31歲）2019起在和平區公所民政課擔任約雇員，他見中低收入戶補助缺乏複審機制，2020年11月起以沒有低收資格的父母、弟弟名義，登入「弱勢e關懷計畫社會福利資源系統」輸入3人個資，詐領低收補助資格。

檢方發現，王再印出2020年12月，及2021年1月至5月的「高中職生活補助」、「家庭生活補助」清冊，自己蓋章再逐層由公所課長、秘書及區長核准，向台中市社會局詐領補助130萬9748元，款項分別撥入父母、弟弟戶頭內，自己再提領後挪做私用。

事後王男自覺曝光，趕在公所報案前自行赴廉政署自首，家中也被搜索扣得38萬元現金。和平區公所政風室也發現，「弱勢e關懷計畫社會福利資源系統」可以用手動方式，將未符合低收入戶申請資料，變更為符合低收入戶資格，檢方偵結依5個貪汙罪起訴他。

台中地院ㄧ審時，王坦承不諱，有相關證據可佐，一審以他自首、繳回犯罪所得，並於偵查中自白，減刑後依5個公務員利用職務上之機會詐取財物罪，各判他1年3月至1年5月，5罪應執行2年，褫奪公權1年，宣告緩刑3年，並命他應向公庫支付15萬元。

台中高分院二審今撤銷一審判決，但仍判王男有期徒刑2年，宣告緩刑3年，命他向公庫支付15萬元，褫奪公權1年。

台中和平區公所。圖／報系資料照
台中和平區公所。圖／報系資料照

低收入戶 貪汙

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