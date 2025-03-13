貨車吊車托架掉台二丙害機車騎士撞亡 過失致死判4月

邱男去年7月某日晚間開自用大貨車，行經新北市平溪區台二丙線10公里處，扣在貨車托臂上的吊車托架掉落路中，1個多小時後，一名機車騎士因視線昏暗撞上，送醫不治。法官認為，因車輛設備沒有安裝穩妥造成後車撞上死亡，依過失致死罪判邱男有期徒刑4月，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，邱男去年7月2日晚間開自用大貨車上路，貨車托臂上扣有吊車托架，但並未安裝穩妥，在晚間7時1分，沿新北市平溪區台二丙線，由基隆往雙溪方向行駛，在台二丙線10公里處，吊車托架鬆脫掉落路中。

被害機車騎士在晚間8時25分許，沿台二丙線由基隆往雙溪方向騎乘，閃避不及撞上地上的吊車托架，人車倒地受傷，經送醫救治後，在晚間10時因顱骨骨折併顱內出血死亡。警方循線追查找到掉落物所屬車輛，將邱姓駕駛送辦，經檢方偵結起訴。

法官審理指出，因邱男疏失，沒有將車輛設備安裝穩妥，吊車托架掉落路中導致車禍發生及被害機車騎士死亡，依過失致死罪判邱男有期徒刑4月，可易科罰金，緩刑2年。