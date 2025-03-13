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父虐死2歲兒重判18年 他以處理家中事宜聲請停押被駁還延押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市2歲男童前年10月間由父母從投宿的平價飯店送往醫院急救，但到院前已死亡，院方懷疑男童遭凌虐致死報警，陳父最終坦承犯行，台南地院認定他犯成年人故意對兒童犯傷害致死罪判處18年。他以需處理家中事宜為由，聲請具保停押遭駁回，且自本月15日起延長羈押2月。

陳父因犯罪嫌疑重大，且有勾串證人及逃亡之虞，自去年2月15日起羈押3月，及分別自同年5月、7月、9月、11月及今年1月15日起各延長羈押2月，並禁止接見、通信在案。後自今年2月21日起解除禁止接見及通信。

陳父及律師指出，本案第一審已經判決，判處陳18年，考量將來若有假釋也要執行10來年，陳從偵查、起訴後已經羈押1年多，請讓他出去處理家中事宜，希望以3萬元讓他交保，具保停止羈押。

台南地院合議庭表示，陳所犯成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且國民法官法庭於2月21日判處陳18年有期徒刑，非屬短期自由刑，以趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰是基本人性，所以重罪常伴有逃匿等以規避審判程序進行及刑罰執行高度可能性。

同時，考量全案及相關事證，斟酌目前訴訟進行程度，仍認陳符合羈押理由，並有相當理由足認有逃亡之虞，仍無法以具保、責付、限制住居等侵害較小手段替代羈押，有繼續羈押必要，應自3月15日起延長羈押2月。

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陳父表示，從偵查、起訴後已經羈押1年多，請法官讓他出去處理家中事宜，希望以3萬元讓他交保，具保停止羈押聲請遭駁回。記者邵心杰／翻攝
陳父表示，從偵查、起訴後已經羈押1年多，請法官讓他出去處理家中事宜，希望以3萬元讓他交保，具保停止羈押聲請遭駁回。記者邵心杰／翻攝

台南 國民法官 虐童

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