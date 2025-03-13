快訊

中職／「富邦至寶」李珠珢首秀日揭曉 4月2、3日新莊球場見

綠營火攻大罷免 自家人憂：引火上身成「藍白箭靶」

聽新聞
0:00 / 0:00

中企違法在台從事業務及徵才 2人遭北檢起訴

中央社／ 台北13日電

中國企業同方公司涉嫌未經許可，在台設立志合訊息公司，違法在台從事業務活動，並以同方公司名義在台徵才；台北地檢署今天依涉違兩岸條例起訴志合訊息公司與陳姓負責人及代表人。

近年來中國科技公司挖角台灣高科技人才、竊取產業的技術案例頻生，中國企業透過第三地投資公司在台從事業務活動情況也愈趨頻繁，常有中資假借他人名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源在台投資，規避現行法律規範。

檢方指出，中國國有企業同方國際公司自民國103年起，從事筆記型電腦相關產品全球研發、設計、製造、營運及銷售等業務，為強化設計研發能力，同年挖角某科技公司的筆電研發部門陳姓總經理及陳姓副總經理到同方任職。

檢方表示，同方國際公司於103年2月間向經濟部投資審議司申請在台成立公司遭駁回後，2名陳姓男子未經許可在台北內湖區成立志合訊息公司，並分別擔任實際負責人及代表人，作為同方公司筆記型電腦在台研發中心，並以同方公司名義在台徵才，進行筆電研發設計。

北檢今天偵查終結，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，起訴志合訊息公司及2名陳姓男子。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

內湖 兩岸條例

延伸閱讀

鮑魚大亨鍾文智炒TDR判30年定讞 北檢全面啟動防逃機制

民眾黨指控北檢淪政治打手 北檢發三點聲明駁斥

民眾黨批北檢密室審訊沈慶京 檢察官林俊言淪政治打手

在鍾小平服務處門口拉屎 田山盛國涉毀損北檢起訴

相關新聞

高雄前金區里長全被約談 遭控接受大陸落地招待…4人判無罪

本屆總統、立委大選期間，高雄市前金區陳宗佐、黃崑光、陳振琦、黃玉英等4名里長被控至大陸北京、廈門接受落地招待旅遊，陸方則...

一周內向被害人收取4100萬詐款 27歲車手遭求重刑

27歲的陳姓男子擔任詐騙集團車手，竟先後向3次同一個被害人收取共4100萬元的詐騙款，屏東地檢署偵結後，依參與犯罪組織罪...

反滲透法「4戰3敗」雄檢起訴4案10人 僅1案4人判有罪

高雄地檢署本屆大選前偵辦大陸介選，多名里長被控接受大陸落地招待，檢調偵辦後，陸續依反滲透法、總統副總統選罷法等罪嫌，分4...

偽造老爸的簽名借款 沒還錢被識破…判2年刑

周男向林男借款未經父親授權或同意，仍用父親名字簽立本票、借據及現金簽收條，並偽造周父的簽名共4次，作為借款擔保。由於周男...

PLG球星戴維斯警局門口弄傷前妻 他喊冤「非暴力之人」仍確定有罪

台灣籃壇首位歸化球星戴維斯前年因小孩照顧探視頻率，與前妻在中壢分局青埔派出所前爭吵拉扯，被警方依違反家暴保護令逮捕，一審...

中企違法在台從事業務及徵才 2人遭北檢起訴

中國企業同方公司涉嫌未經許可，在台設立志合訊息公司，違法在台從事業務活動，並以同方公司名義在台徵才；台北地檢署今天依涉違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。