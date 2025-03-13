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不再是帝王條款？行人過斑馬線闖紅燈遭撞死 機車騎士判無罪

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹一名呂姓女子騎機車撞死走在行人穿越道上的黃姓女路人，被檢方依不禮讓行人的過失致死罪起訴，但新竹地院認為，主因是黃女通過該段馬路時，行人號誌已變成紅燈仍闖越，加上當時路口照明不足，騎士未適當反應撞擊行人，難認定與發生事故有相當因果關係，判決呂女無罪。

這起事件發生於去年2月16日清晨六點多，呂女騎車行經新竹市光復路及水源街口，未禮讓行人穿越道（斑馬線）上的行人，檢方調查指出，呂女未注意車前狀況隨時採取必要安全措施，貿然前行下，閃避不及而撞死行人黃女，依此起訴。

新竹地院法官審理時，勘驗現場監視錄影發現，事故發生前，黃女是在綠燈時進入路口，但走到道路中央分隔島，行人號誌已變為紅燈，車道則是綠燈，黃女短暫等待後，卻闖越紅燈穿越道路。

新竹地院認為，客觀上雖足以認定被告有違反刑法上注意義務的行為，但現代用路安全上，最核心優位的前提是遵守號誌，如果連號誌都不值得信賴，人民的用路信心無非將會極大程度的崩解。

法官調查事故發生當時是清晨6點15分，中央氣象署公告當天日出時間為6點半，亦即案發時尚未日出。法官認定，事故當下雖可能已有「民用曙光」，但實際上呂女當時甫歷經道路照明關閉事件、事故當時的現場照明又堪認仍舊嚴重不足，呂女反應急煞之時間雖有5秒，但也就只有5秒，「能注意」履行對前方闖紅燈行人的注意義務，而對此極為異常的車前狀況做出適當反應，以避免事故發生，有可疑之處。此行為與事故的發生，難以認定具有相當因果關係，諭知呂女無罪。

新竹地院。記者郭政芬／攝影
新竹地院。記者郭政芬／攝影

帝王條款 機車騎士 行人

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