鮑魚大亨鍾文智炒TDR判30年定讞 北檢全面啟動防逃機制

連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作新加坡商「揚子江船業公司」等5檔台灣存託憑證（TDR），獲利4億7000多萬，最高法院昨依違反證交法、洗錢共七罪，各判鍾8月到9年10月徒刑，合計刑期30年5月定讞；由於鍾文智財力雄厚、人脈豐沛，台北地檢署為防止國寶集團總裁朱國榮落跑事件重演，已全面啟動防逃機制，近日即通知入監。

鍾文智被控炒作多檔存託憑證（TDR）先前遭法院判刑18年，鍾文智這些年為避免自己炒股被定罪，不斷透過舉辦研討會、刑法學者發表意見、聲請專家證人出庭鑑定，試圖證明我國未將TDR明文入法，使不少投資人誤被法院依違反證交法判刑，但最終仍徒勞無功。

神通廣大的鍾文智曾窮盡一切方法，尋求司法與立法救濟，過去有藍綠立委針對「TDR是否為證券交易法規範有價證券」，舉辦公聽會、甚至提案修法，立委黃國昌曾批評這是「鍾文智條款」，後因主管機關金管會不認可，才讓提案闖關失敗。

據了解，有鑑於朱國榮搭遊艇落跑的前車之鑑，北檢為防止鍾文智棄保5000萬「坐桶子」潛逃，已對他進行24小時全面監控，除限制出境、出海等防逃措施外，也令司法警察追蹤他近日的一舉一動，北檢執行科近期就會發出傳票，要他報到入監。

司法實務上，過去被宣判有罪定讞逃亡而者不計其數，除朱國榮外，2012年被控炒股遭判的前立委羅福助，竟於最高法院判決定讞隔天，即棄保潛逃大陸，而且是持他國護照搭機離境。時隔多年，羅福助已在大陸取得護照，並改名「付祝」。