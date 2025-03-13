空軍管制官涉洩機密 幾萬元就賣

退役史姓飛官疑滲透空軍聯隊許姓軍官，外洩國防文件達4年，全案正依違反國安法等罪，在台中高分院審理中。圖／聯合報系資料照片 空軍戰術聯隊許姓管制官涉遭史姓退役飛官吸收，從二○二一年起疑陸續將飛航管制內部文件、共軍擾台策略等軍事機敏資料外洩中國大陸，台中高分檢去年搜索，還查出史、許以網路遊戲用語當聯繫暗語，依國家安全法、貪汙治罪條例起訴。台中高分院近日裁定史十萬元交保，許仍在押。台中高分檢指揮彰化、台中憲兵隊偵辦，去年八月中旬搜索史和部分已退役的官士兵住處，查扣手機、筆電、隨身碟等證物，並帶回許姓管制官訊問。經數位採證，還原相關對話紀錄，辦案人員發現史姓退役飛官疑已成功滲透空軍戰術聯隊，與許聯手外洩聯隊內部飛航管制文件、反制共軍軍機擾台具體作為等國防機敏文件，時間長達四年。據了解，檢憲從還原手機對話紀錄發現，許與史透過通訊軟體，以網路遊戲「遊戲造型」、「服裝課金」、「比賽獎金」等語，約定雙方聯繫交付文件資料、金錢的暗語，每次交付金額為數萬元，檢憲察覺有異，認定涉不法。史接獲相關國防機敏文件，翻拍後銷毀，收藏在隨身碟內，再交付給對岸對口。台中高分檢去年十二月十二日偵結起訴許、史，兩人在偵查期間都坦承涉案，院方裁定羈押，直到本月七日，史才獲裁定十萬元交保，許仍在押。因涉及國安，台中高分院不公開審理，尚未審結。辦案人員透露，許姓軍官沒有接觸雄三飛彈部署資訊等權限，偵辦過程受檢察官指揮，全程保密。