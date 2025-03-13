聽新聞
0:00 / 0:00

空軍管制官涉洩機密 幾萬元就賣

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

退役史姓飛官疑滲透空軍聯隊許姓軍官，外洩國防文件達4年，全案正依違反國安法等罪，在台中高分院審理中。圖／聯合報系資料照片
退役史姓飛官疑滲透空軍聯隊許姓軍官，外洩國防文件達4年，全案正依違反國安法等罪，在台中高分院審理中。圖／聯合報系資料照片
空軍戰術聯隊許姓管制官涉遭史姓退役飛官吸收，從二○二一年起疑陸續將飛航管制內部文件、共軍擾台策略等軍事機敏資料外洩中國大陸，台中高分檢去年搜索，還查出史、許以網路遊戲用語當聯繫暗語，依國家安全法、貪汙治罪條例起訴。台中高分院近日裁定史十萬元交保，許仍在押。台中高分檢指揮彰化、台中憲兵隊偵辦，去年八月中旬搜索史和部分已退役的官士兵住處，查扣手機、筆電、隨身碟等證物，並帶回許姓管制官訊問。經數位採證，還原相關對話紀錄，辦案人員發現史姓退役飛官疑已成功滲透空軍戰術聯隊，與許聯手外洩聯隊內部飛航管制文件、反制共軍軍機擾台具體作為等國防機敏文件，時間長達四年。據了解，檢憲從還原手機對話紀錄發現，許與史透過通訊軟體，以網路遊戲「遊戲造型」、「服裝課金」、「比賽獎金」等語，約定雙方聯繫交付文件資料、金錢的暗語，每次交付金額為數萬元，檢憲察覺有異，認定涉不法。史接獲相關國防機敏文件，翻拍後銷毀，收藏在隨身碟內，再交付給對岸對口。台中高分檢去年十二月十二日偵結起訴許、史，兩人在偵查期間都坦承涉案，院方裁定羈押，直到本月七日，史才獲裁定十萬元交保，許仍在押。因涉及國安，台中高分院不公開審理，尚未審結。辦案人員透露，許姓軍官沒有接觸雄三飛彈部署資訊等權限，偵辦過程受檢察官指揮，全程保密。

文件 網路遊戲 飛官

延伸閱讀

空軍軍官夥退役飛官外洩軍事機密 網遊用詞當暗語

空軍管制官疑遭退役飛官滲透 雄三飛彈、戰術策略外洩

對美採購首架F-16新機將出廠 空軍高層可望赴美主持

敦促美早交新機 空軍前司令劉任遠拜會美空軍參謀長

相關新聞

鮑魚聞人鍾文智炒TDR 7罪累計30.5年

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智被控十五年前炒作新加坡商「揚子江船業公司」等五檔TDR獲利四億多元，最高法院...

吳欣盈討臍帶血 索賠1500萬

新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈四十四歲產子，委託超基因生技公司提取幹細胞、間質幹細胞保存，事後訴訟要求返還。台北地院昨開...

空軍管制官涉洩機密 幾萬元就賣

空軍戰術聯隊許姓管制官涉遭史姓退役飛官吸收，從二○二一年起疑陸續將飛航管制內部文件、共軍擾台策略等軍事機敏資料外洩中國大...

棉被蓋頭悶死趴睡女嬰 判賠921萬

新北市板橋區米綺托嬰中心三年前受託照顧九月大的女嬰，女嬰趴著午睡，托育員用棉被蓋頭，女嬰死亡。女嬰父母分別對托嬰中心提告...

36死囚 民團聲請非常上訴

法務部今年一月執行死囚黃麟凱槍決，人權團體為仍在監的卅六名死囚聲請非常上訴，防免法務部突襲再執法。最高檢察署昨表示，卅六...

李伯道涉霸凌 懲戒法院將審前院長

懲戒法院前院長李伯道涉霸凌女工友及女科長，司法院人事審議委員會決議移送監察院審查，監察院司法及獄政委員會通過審查，決議送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。