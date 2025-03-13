棉被蓋頭悶死趴睡女嬰 判賠921萬

新北市板橋米綺托嬰中心，2022年發生女嬰午休時趴睡又遭托育員棉被蓋頭而窒息死亡，新北地院判決托嬰中心負責人及保母應連帶賠償721萬餘元。圖／聯合報系資料照片 新北市板橋區米綺托嬰中心三年前受託照顧九月大的女嬰，女嬰趴著午睡，托育員用棉被蓋頭，女嬰死亡。女嬰父母分別對托嬰中心提告求償，新北地方法院判林姓負責人夫妻與胡姓、林姓、劉姓托育員，須連帶賠償醫藥費、扶養費及精神慰撫金共九二一萬餘元。

二○二二年四月十二日下午，胡姓托育員安撫女嬰入睡，以棉被覆蓋她的頭，同時為避免女嬰躁動，胡女側躺在女嬰身邊，以手、腳壓制，直到下午二點十一分才鬆開女嬰，並起身照顧其他嬰幼兒，之後便未再關注、查看女嬰狀況。

當天午休結束，女嬰仍趴睡在地，但托嬰中心無人察覺有異，卅分鐘後，劉姓托育員驚覺女嬰面部發紫、四肢僵硬，雖緊急送醫但到院前已死亡。事後解剖鑑定，女嬰因棉被覆蓋通氣不良，處於二氧化碳堆積高濃度環境，造成呼吸性酸中毒死亡。

刑事部分，林姓負責人與主要照顧女嬰的胡姓托育員、共同照顧的林姓、劉姓托育員坦承犯行，也深感悔悟，雖無法與家屬和解，仍願意設法籌錢彌補或賠償，去年三月被新北地院依過失致死罪，分別判處五月、三年、六月和八月徒刑。

民事部分，女嬰父親（卅二歲）因任職證券業、年收入百萬，新北地院認為他退休後沒有「非扶養不能生活」的情形，判賠精神慰撫金二百萬；三十三歲的母親因收入和財產總額較低，法官以平均餘命及新北市地區年消費支出，換算出受扶養費為四一八萬餘元，加上慰撫金三百萬、醫藥費三萬餘元，判賠七二一萬餘元。