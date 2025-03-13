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李伯道涉霸凌 懲戒法院將審前院長

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

懲戒法院前院長李伯道。圖／聯合報系資料照片
懲戒法院前院長李伯道。圖／聯合報系資料照片
懲戒法院前院長李伯道涉霸凌女工友及女科長，司法院人事審議委員會決議移送監察院審查，監察院司法及獄政委員會通過審查，決議送懲戒法院職務法庭，與李伯道涉性騷擾女部屬案併案審理。

李伯道前年三月被控性騷擾女部屬，並遭監察院彈劾，職務法庭審理中。李伯道也被控霸凌女工友、女科長，但法官評鑑委員會評鑑個案不成立，司法院人審會決議由司法院逕移監察院。

監委王美玉、高涌誠昨表示，李伯道對女工友與女科長提出苛刻要求或任意責罵，例如當二人為處理私務請假，李就質問「有說過不要隨便請假」、「沒有人利用上班時間去掃墓，我們法院工作太輕鬆了」，使兩人請假受到不必要阻礙。

監委指出，當女工友及女科長未達李伯道工作要求時，李甚至說「妳頭殼是裝什麼」、「讓機關蒙羞」。司法院職場霸凌防治與申訴調查小組、法評會及司法院人審會審認，李在職場以不友善的言詞與態度對待下屬，使二人感到畏懼，承受身心壓力，認定言行失當，超過合理管理權行使必要程度，職場霸凌成立。

監委表示，法評會雖認為職場霸凌成立，卻又認定李不具重大惡意，因而決議個案評鑑不成立；不過，經監察院調取相關卷證，認定李構成職場霸凌，有移送懲戒必要。

司法院 李伯道 職場霸凌

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