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吳欣盈討臍帶血 索賠1500萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈委託超基因生技公司提取幹細胞、間質幹細胞保存，事後提告要求返還「臍帶血」等四寶，昨對簿公堂。本報資料照片
新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈委託超基因生技公司提取幹細胞、間質幹細胞保存，事後提告要求返還「臍帶血」等四寶，昨對簿公堂。本報資料照片
新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈四十四歲產子，委託超基因生技公司提取幹細胞、間質幹細胞保存，事後訴訟要求返還。台北地院昨開庭，吳女的律師主張七樣原物返還，超基因的律師認為要求不合理，法官定下月廿四日再開庭。

吳欣盈二○二三年一月九日與超基因簽訂六十萬元契約，吳先付訂金二萬元，同年四月十日超基因通知吳付餘款，未獲回應；七月時，吳女以律師函要求超基因免費提供一五○○萬元的產品。

二○二四年二月六日，超基因發函告知雙方終止契約，並請吳欣盈回覆如何處理後續，十月一日吳女給付餘額後，即對超基因提告。

法院昨天開庭，吳欣盈的訴訟代理人王志超主張，超基因應返還吳女提供的幹細胞等七項「原物」，依吳女與超基因契約關係，因是超基金終止契約，且終止契約為不合法，超基因在民法上即有返還義務。

超基因律師邱筱涵表示，超基因執行幹細胞分離與保存，契約中載明所保存的標的物為提取出的幹細胞，而非吳欣盈所指臍帶血、胎盤、臍帶、羊膜「四寶」等物，幹細胞從臍帶血或胎盤等組織中分離，原始組織就無法保留，是基本事實。

另名超基因的律師李傳侯說，吳欣盈付完訂金即未再付款，超基因依法催告並終止契約關係，不過，畢竟幹細胞是寶貴的東西，超基因還是希望能完整交還吳女。

李傳侯還說，協商移交的過程中，吳欣盈希望能免費提供一五○○萬元的產品，當時，超基因考量可提供五○○萬元產品，另外一○○○萬元以做公益方式捐贈，但吳女還是希望提供一五○○萬元免費產品，吳女為何改變想法，他無法臆測。

吳欣盈 基因 幹細胞 生技

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