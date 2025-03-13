36死囚 民團聲請非常上訴

最高檢察署。圖／報系資料照 法務部今年一月執行死囚黃麟凱槍決，人權團體為仍在監的卅六名死囚聲請非常上訴，防免法務部突襲再執法。最高檢察署昨表示，卅六名死囚聲請案完成分案，檢察總長邢泰釗會逐一審酌是否提起非常上訴。

憲法法庭去年九月作成有關死刑的「憲判字第八號」判決，雖未宣告死刑違憲，卻限縮判處死刑的條件，為死刑判決與執行設不少關卡。

依判決意旨，若要判處、執行死刑，偵訊時應有辯護人在場、第三審要強制辯護且經言詞辯論、合議庭職業法官要一致決，且被告審判或執行時，也不能有精神障礙、心智缺陷，否則不得科處或執行死刑，判決出爐，引發「等同實質廢死」爭議。

根據法務部自訂的「審核死刑案件執行實施要點」規定，死刑確定的案件若無再審、非常上訴、釋憲、特赦才能執行，黃麟凱今年一月十六日伏法後，為預防法務部再次執行，廢死等團體隨即協助在監卅六名死囚聲請非常上訴。

另依憲法判決，連續奪三名至親性命的女囚林于如，犯下縱火殺人案的林旺仁、為賭債而殺人沈岐武，因有精神障礙或其他心智缺陷，在相關機關修法前，不能執行死刑。犯撕票案的陳憶隆、黃春棋的確定判決，適用的是修正前刑法第三四八條，唯一法定刑是死刑，此條已被憲法法庭宣告違憲。

扣除黃春棋等五人確定將提出非常上訴，剩下的卅一名死囚因仍有隨時被執行的風險，民團出招向最高檢遞非常上訴聲請狀，最高檢昨天證實已完成分案作業，何時有結論則未定。