鮑魚聞人鍾文智炒TDR 7罪累計30.5年

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作揚子江船業公司等五檔TDR，獲利四億四千餘萬元，最高法院昨依證券交易等七罪，各判他八月至九年十月徒刑，刑期累計卅年五月，近期發監。本報資料照片 連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智被控十五年前炒作新加坡商「揚子江船業公司」等五檔TDR獲利四億多元，最高法院昨依證券交易法操縱證券交易、洗錢共七罪，各判八月到九年十月徒刑。最高法院作成確定判決時，同步通知檢察官啟動防逃機制。

鍾文智一審遭判刑十八年，二審改判十七年六月，最高法院適用刑事妥速審判法再改判，刑期累計卅年五月，他的多個刑期將由台灣高檢署聲請定應執行刑。因最高法院減刑，鍾的刑度應不會超過二審所判的十七年六月。

TDR指的是台灣存託憑證，又稱「第二上市」，意指外國企業已在國外上市，也在台灣證券交易所申請上市，以存託憑證形式掛牌對台灣特定人募集資金，炒作案法律爭點是TDR究否是證券交易法規範的「有價證券」？最高法院認炒作行為人應處罰。

鍾文智因新加坡掛牌上市的「大陸江蘇揚子江船業控股有限公司」在台發行存託憑證TDR，自二○一○年九月起利用十個以上「人頭」炒作，犯證券交易法操縱證券交易罪，另犯二個洗錢罪，判刑八月到九年十月確定。

鍾文智操縱歐聖、超級、明輝、特藝等四檔TDR部分，因起訴後繫屬於法院已超過八年，適用刑事妥訴審判法規定減刑，各改判三年三月到四年七月徒刑定讞。

最高法院指出，台灣高等法院已說明判決理由，鍾文智仍就對判決無影響的枝微末節徒憑己意指為違法、爭辯，主張無據。合議庭認定，鍾文智以相對成交、高買低賣等手法炒作揚子江、歐聖、超級、明輝、特藝，四億四千萬餘元不法所得沒收，並依法判刑。