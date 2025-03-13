聽新聞
0:00 / 0:00

陳亭妃告林俊憲成員被駁回

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南地院認為，曾俊仁在群組轉傳該言論行為，既無法認定出於故意捏造，或有明知為不實或因重大過失、輕率、疏忽而不知其真偽之惡意情事，要屬言論自由範圍，判陳亭妃敗訴。圖／本報資料照
台南地院認為，曾俊仁在群組轉傳該言論行為，既無法認定出於故意捏造，或有明知為不實或因重大過失、輕率、疏忽而不知其真偽之惡意情事，要屬言論自由範圍，判陳亭妃敗訴。圖／本報資料照
台南小西門里長曾俊仁去年11月間在LINE群組發布「網質疑：陳亭妃的親水樂園一場接一場經費這麼多，跟郭信良有沒有關係」圖文，陳亭妃認為遭惡意不當連結，提告求償200萬元，但法官認事涉公共利益可受公評而駁回。

民進黨立委林俊憲、陳亭妃爭取參選台南市長，競爭激烈。但陳亭妃去年10月6日起每周末舉辦「妃妃姐姐親水萌樂園」活動，卻遭小西門里長曾俊仁疑與涉貪的郭信良有關，陳提告求償。

陳亭妃主張，活動由她策畫，預算由各區後援會支援，與郭信良所涉貪汙案件毫無關聯，但林俊憲服務團隊一員的曾俊仁未經查證，去年11月7日分別在「林俊憲中西區里長後援工作團隊」等群組中發表「網質疑：陳亭妃的親水樂園一場接一場經費這麼多，跟郭信良有沒有關係？」言論，惡意不當的連結，對她的名譽造成損害。

曾俊仁主張轉傳的圖文是疑問句，非肯定語氣，所提及刑事判決等均是公開資訊，無貶損其社會評價。

林俊憲 郭信良 陳亭妃

延伸閱讀

批謠言變政治攻擊工具 陳亭妃：願遵從賴清德呼籲的團結

林俊憲團隊小西里長發文質疑活動經費 陳亭妃求償200萬敗訴

【重磅快評】「今日高雄、明日台南」陳亭妃恐懼成真？

男傳訊「問候」陳亭妃 徐巧芯：是打到我辦公室恐嚇同一人

相關新聞

陳亭妃告林俊憲成員被駁回

台南小西門里長曾俊仁去年11月間在LINE群組發布「網質疑：陳亭妃的親水樂園一場接一場經費這麼多，跟郭信良有沒有關係」圖...

民眾黨指控北檢淪政治打手 北檢發三點聲明駁斥

針對民眾黨指控威京集團主席沈慶京，因京華城案遭台北地檢署密室審訊，目的是為製造不利民眾黨前主席柯文哲證詞，批北檢檢察官淪...

姊妹涉聯手霸占姪子房產偽造協議書 嘉檢起訴

嘉義市蔡姓姊妹被控為霸占姪子房產繼承權，在蔡父過世後，騙取姪子及其母親印鑑章，並偽造遺產分割協議書，將房產均過戶至蔡姓姊...

臉書貼她照片加註「人不像人、鬼不像鬼」 法官認定犯法判罰3千

周男和洪女因故不睦，友情生變。周男把洪女的照片張貼在個人臉書，並加註「人不像人！鬼不像鬼！似鬼妖魔」挨告。法官審理後，指...

沈慶京開庭稱獄友幫換瘻管 北所駁斥：勿斲傷醫事人員辛勞

威京集團總裁沈慶京昨天在京華城弊案開庭審理時，自稱於台北看守所羈押期間，腎臟瘻管平日由所方特約護理人員更換，假日則由獄友...

台中大里道場虐死案 法官疑沒報警…3女被告同聲：沒想那麼多

「中華白陽四貴靈寶聖道會」6年前被控以「借竅驅魔」打死女信徒一案仍在審理中，其中林姓雙胞胎姊妹等6人，前年又涉台中大里道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。