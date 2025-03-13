陳亭妃告林俊憲成員被駁回

台南地院認為，曾俊仁在群組轉傳該言論行為，既無法認定出於故意捏造，或有明知為不實或因重大過失、輕率、疏忽而不知其真偽之惡意情事，要屬言論自由範圍，判陳亭妃敗訴。圖／本報資料照 台南小西門里長曾俊仁去年11月間在LINE群組發布「網質疑：陳亭妃的親水樂園一場接一場經費這麼多，跟郭信良有沒有關係」圖文，陳亭妃認為遭惡意不當連結，提告求償200萬元，但法官認事涉公共利益可受公評而駁回。

民進黨立委林俊憲、陳亭妃爭取參選台南市長，競爭激烈。但陳亭妃去年10月6日起每周末舉辦「妃妃姐姐親水萌樂園」活動，卻遭小西門里長曾俊仁疑與涉貪的郭信良有關，陳提告求償。

陳亭妃主張，活動由她策畫，預算由各區後援會支援，與郭信良所涉貪汙案件毫無關聯，但林俊憲服務團隊一員的曾俊仁未經查證，去年11月7日分別在「林俊憲中西區里長後援工作團隊」等群組中發表「網質疑：陳亭妃的親水樂園一場接一場經費這麼多，跟郭信良有沒有關係？」言論，惡意不當的連結，對她的名譽造成損害。

曾俊仁主張轉傳的圖文是疑問句，非肯定語氣，所提及刑事判決等均是公開資訊，無貶損其社會評價。