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民眾黨指控北檢淪政治打手 北檢發三點聲明駁斥

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

針對民眾黨指控威京集團主席沈慶京，因京華城案遭台北地檢署密室審訊，目的是為製造不利民眾黨前主席柯文哲證詞，批北檢檢察官淪政治打手。北檢晚間回應指出，相關指控屬不實誤導，嚴重混淆視聽，並發出三點聲明澄清駁斥。

北檢聲明第一點指出，刑事訴訟法第 106 條規定， 「羈押被告之處所，檢察官應勤加視察」 。沈慶京於2024年8月30日經法院裁定羈押，因稱身體罹病，由管看守所護送至台北醫院住院2週，經該院安排將於10月14日手術治療。承辦檢察官考量、沈慶京身體狀況及羈押期間即將屆至等因素，依規定與書記官於10月11日下午前往醫院實施視察，並非對沈慶京進行偵訊。

第二， 視察當日，承辦檢察官為保障沈慶京權利，亦通知沈慶京三位辯護人共同在場聽聞視察期間之交談內容，絕無所謂「密室審訊」、「濫權逼供」情事。

但於視察結束前，沈慶京要求檢察官記錄其對案件之意見，檢察官於三位辯護人均在場時，全程錄音錄影進行訊問，以記錄被告意見，之後由沈慶京、三位辯護人詳閱筆錄簽名附卷。

北檢強調，此與刑事訴訟法規定均皆相符，有政黨與媒體惡意誣指檢察官「密室審訊」、「濫權逼供」 、 「淪政治打手」，嚴重扭曲事實，應予澄清。

第三，北檢檢察官偵辦沈慶京案件均秉持「依據證據、查明事實、毋枉毋縱」之客觀中立態度，亦呼籲對偵查中檢察官取證偵查作為是否適法，如有意見，應於法院審判程序中理性具體主張，而非透過法庭外媒體放話帶風向，企圖影響輿論及法院心證之形成，而斲傷司法公信。

威京集團主席沈慶京涉京華城弊案遭起訴並羈押。圖／報系資料照
威京集團主席沈慶京涉京華城弊案遭起訴並羈押。圖／報系資料照

刑事訴訟 檢察官 沈慶京

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