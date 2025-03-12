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臉書貼她照片加註「人不像人、鬼不像鬼」 法官認定犯法判罰3千
周男和洪女因故不睦，友情生變。周男把洪女的照片張貼在個人臉書，並加註「人不像人！鬼不像鬼！似鬼妖魔」挨告。法官審理後，指洪女名譽權優先於周男言論自由，周男行為逾可合理忍受範圍，依公然侮辱罪處罰金3000元，全案可上訴。
判決指出，周男和與洪女原本是朋友，後來彼此心生嫌隙，周男上網到洪女的臉書個人頁面，擷取洪女的照片後，2023年8月9日把洪女的照片，張貼在周男自己的臉書個人頁面，並在照片旁加註「人不像人！鬼不像鬼！似鬼妖魔」等文字。
洪女得知後，認為不特定多數臉書使用者，都可在周男臉書看見她的照片和周男加註的文字，認同男男在侮辱她，足以貶損她的名譽、人格及社會評價。洪女報案，基隆地檢署檢察官偵查後，認定周男涉嫌犯公然侮辱罪，提起公訴。
基隆地方法院審理時，周男坦承犯行，並洪女在警詢、檢方偵查時證述情節相符，另有周男臉書截圖佐證，認同自白與事實相符。
法官指出，周男和洪女認識後因故不睦，周男擅自在任何人得公開閱覽網路社群上，張貼告訴人照片，並在旁邊標註「人不像人！鬼不像鬼！似鬼妖魔」，這些文字客觀上顯難認定屬正面評價讚美。
周男以圖文並列方式呈現，閱覽者將生蔑視洪女人格，而有貶抑洪女人格尊嚴，具有輕蔑、鄙視及使人難堪涵意，貶損洪女社會評價。
法官認為，周男張貼的圖片與文字，顯無有益公共事務思辨，或屬文學、藝術表現形式，或具學術、專業領域等正面評價情形。洪女名譽權應優先於周男言論自由而受保障，周男的侮辱性言論持續性、累積性及擴散性，對於洪女名譽權侵害程度甚高，已逾一般人合理忍受範圍，確屬公然侮辱無誤，處罰金3000元，如易服勞役以1000元折算1日。
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