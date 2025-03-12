沈慶京開庭稱獄友幫換瘻管 北所駁斥：勿斲傷醫事人員辛勞

威京集團總裁沈慶京昨天在京華城弊案開庭審理時，自稱於台北看守所羈押期間，腎臟瘻管平日由所方特約護理人員更換，假日則由獄友代勞，恐有重複感染風險。北所對此表示，沈一切醫療行為均由專業合格醫事人員處置，絕無假手同房收容人情形，希望收容人勿以不實指控，斲傷北所醫事人員辛勞。

北所說明，對於收容人醫療照護處遇，均恪遵醫事法規及專業醫囑，但因同房收容人處同一生活空間，偶爾仍因沈員個人需求，會在合法範疇下，按醫事人員護理指導後，予以協助部分簡易的居家照護。