台中大里道場虐死案 法官疑沒報警…3女被告同聲：沒想那麼多

「中華白陽四貴靈寶聖道會」6年前被控以「借竅驅魔」打死女信徒一案仍在審理中，其中林姓雙胞胎姊妹等6人，前年又涉台中大里道場游姓女堂主死亡案，林女等6人被檢方依傷害致死罪起訴，一審判6人無罪，二審今開準備程序庭，法官質疑發現死者的3名被告為何不報警，3女異口同聲說，「沒想那麼多，沒那麼聰明」，涉案5人都否認犯罪。

台中地院判處無罪後，檢方提出上訴，認定林女等6人涉犯傷害致死罪，一審判處無罪無理由，台中高分院今天下午開準備程序庭，涉案林姓女姊妹等5人出庭，涉案許姓女子因出車禍，無法到庭。

林女等5人今天在開庭時都否認犯罪，還指控警方、檢方在詢問、訊問時，態度不佳，有誘導情事，導致部分陳述意見時受到壓力，主張部分偵訊內容，不具證據能力，死者母親則為委由律師，聲請台大法醫研究所，針對游女的死因再做鑑定。

今日受命法官劉麗瑛依序訊問涉案余女（60歲）、詹女（25歲）、許女（29歲）、林姓雙胞胎姊妹（30歲）等5人。

余女主張案發時不在場，不知當時狀況，詹女則說，發現死者時，十分緊張，與許女、林女一起對死者做CPR，後來離開房間後，不知為何房間反鎖，才找鎖匠來開門。

法官質疑，一般發現急救無效時，下意識都會撥打119、110求助，為何詹女等人僅做CPR，甚至部分協助CPR的人還離開現場，案發現場的房間門還反鎖，還請鎖匠開鎖，但卻仍然沒有報警消求助。

詹女、許女與林女等3人面對法官詢問此問題時，都異口同聲說，「當下太慌亂了，沒有想那麼多、沒有那麼聰明」，以及另外有其他行程，所以做完CPR之後即離開。

不過詹女、許女有承認在案發前，有替死者理療，但法官質疑，一般理療都是在肩頸與背部，但死者大面積的傷勢卻是在下半身？二人解釋，都是應死者的要求拍打，因死者在案發前，已多次反映生理痛、頭痛、精神狀況不佳的情形。

全案源於女子林欣月2014年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，後改名「中華日行一善學會」，2019年涉嫌指揮幹部打死女信徒，全案仍在台中地院審理中，但涉及前案的林姓雙胞胎姊妹等3人，與另外3人又涉前年6月間大里道場的游女死亡案。

檢方調查，林女等6人疑不滿同道場游姓女子規畫宗教活動進度落後，6人涉以拳打腳踢、持拍痧板毆打方式，打死游女，事後還滅證、逃亡，前年9月間，依傷害致死、遺棄屍體等罪起訴余女等6人。