快訊

選罷法、總預算覆議案不通過！藍白人數優勢以61：51票否決

台籍北京大學歷史學系副教授病故 享年56歲

家寧一家被控奪權「IG掉粉3萬」 網紅看Andy公開內幕：圈內也意外

聽新聞
0:00 / 0:00

連一鮑魚前董鍾文智炒作TDR獲利數億 確定入獄服刑

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智被控15年前炒作新加坡商「揚子江船業公司」TDR獲利數億元，最高法院審理，今依操縱證券交易共5罪，各判鍾有期徒刑3年3月到9年10月，鍾的洗錢罪各判刑8月、10月，近期發監。

有關鍾文智的數個主刑度，將由台灣高檢署向法院聲請定應執行刑，最高法院作成確定判決後，已同步通知檢察官啟動相應防逃機制，確保鍾能執行。

TDR指的是台灣存託憑證，又稱「第二上市」，意指外國企業已經在國外上市，也在台灣證券交易所申請上市，以存託憑證形式掛牌對台灣的特定人募集資金。

鍾文智炒作案最大爭點，是TDR究否是證券交易法規範處罰的「有價證券」，法庭攻防意見紛陳，最高法院先前的法律見解，均認為炒作者應予處罰。

依檢方指控犯罪事實，鍾文智2010年間因新加坡掛牌上市的「大陸江蘇揚子江船業控股有限公司」在台發行的存託憑證TDR，認為有利可圖，自2010年9月8日起，利用10個以上的人頭炒作揚子江等TDR獲利數億元，犯證券交易法操縱證券交易罪。

最高法院判決指出，鍾文智涉明輝TDR，特藝TDR（含洗錢）部分，因繫屬法院逾8年，侵害他迅速受審的權益，情節尚屬重大，有適當救濟必要，有速審法減刑適用，不過，他被控揚子江TDR案情，自一審繫屬迄今未逾8年，無速審法減刑適用。

連一鮑魚前董座鍾文智。圖／聯合報系資料照片
連一鮑魚前董座鍾文智。圖／聯合報系資料照片

新加坡 最高法院 洗錢

延伸閱讀

國小音樂老師抽打五年級男童下體 判4年半想再審平反

北市前里長11年詐領補助67萬元 貪汙罪判7年6月確定

2空軍士官遭共諜台商父子吸收...拿31萬洩漏軍事機密 全都要入獄服刑

告白同校畢業男同學遭拒…他躲廁所埋伏一夜13刀殺人 判無期徒刑定讞

相關新聞

吳欣盈產子打官司討臍帶血「四寶」 超基因：雞精不可能變回雞

前民眾黨立委、新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈2023年產子，委託超基因生技公司儲存幹細胞，吳要求返還臍帶血、羊膜、臍帶及...

理科太太前夫John傳訴訟狀給網友求翻譯 違反個資法起訴

百萬Youtuber「理科太太」陳映彤與前夫理科先生John吳哲宇離婚打官司，其中John涉將理科太太提出的家事聲請調解...

役男抽中成功嶺「虎威部隊」裝傻不報到 法官出手了

桃園林姓役男抽中「虎威部隊」的陸軍步兵302旅，原應去年4月中到成功嶺報到，但他裝傻故意不理會公所人員的通知，遭市府送辦...

「五條悟」立牌被砍半發文喊告結果是駁二店家自導自演 遭送辦

高雄駁二某服飾店在門口擺放日漫咒術迴戰的人形立牌，邱姓服飾店老闆卻在臉書發文，稱「五條悟」的立牌上半身被人盜走，貼文引來...

導演朱延平討發行電影借款 「寬姐」邱瓈寬判還3600萬元

已故製片裴祥泉曾與國片導演朱延平合作拍攝「大頭兵」系列電影，朱主張裴向他借款3600萬元求償，一審法院判裴的繼承人全額返...

空軍管制官疑遭退役飛官滲透 雄三飛彈、戰術策略外洩

空軍戰術聯隊許姓管制官涉遭退役史姓飛官吸收，從4年前開始，陸續將雄三飛彈部署、共軍擾台策略等軍事機密文件，外洩給大陸，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。