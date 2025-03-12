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連一鮑魚前董鍾文智炒作TDR獲利數億 確定入獄服刑
連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智被控15年前炒作新加坡商「揚子江船業公司」TDR獲利數億元，最高法院審理，今依操縱證券交易共5罪，各判鍾有期徒刑3年3月到9年10月，鍾的洗錢罪各判刑8月、10月，近期發監。
有關鍾文智的數個主刑度，將由台灣高檢署向法院聲請定應執行刑，最高法院作成確定判決後，已同步通知檢察官啟動相應防逃機制，確保鍾能執行。
TDR指的是台灣存託憑證，又稱「第二上市」，意指外國企業已經在國外上市，也在台灣證券交易所申請上市，以存託憑證形式掛牌對台灣的特定人募集資金。
鍾文智炒作案最大爭點，是TDR究否是證券交易法規範處罰的「有價證券」，法庭攻防意見紛陳，最高法院先前的法律見解，均認為炒作者應予處罰。
依檢方指控犯罪事實，鍾文智2010年間因新加坡掛牌上市的「大陸江蘇揚子江船業控股有限公司」在台發行的存託憑證TDR，認為有利可圖，自2010年9月8日起，利用10個以上的人頭炒作揚子江等TDR獲利數億元，犯證券交易法操縱證券交易罪。
最高法院判決指出，鍾文智涉明輝TDR，特藝TDR（含洗錢）部分，因繫屬法院逾8年，侵害他迅速受審的權益，情節尚屬重大，有適當救濟必要，有速審法減刑適用，不過，他被控揚子江TDR案情，自一審繫屬迄今未逾8年，無速審法減刑適用。
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