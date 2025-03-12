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儲存幹細胞鬧糾紛！吳欣盈提告討「四寶」 超基因：要求不合理

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司提取幹細胞、間質幹細胞保存，事後訴訟要求返還、免費提供1500萬元產品。台北地院今開庭，超基因的律師說，幹細胞從臍帶血或胎盤組織中分離，原始組織無法保留，吳的要求不合理。

據了解，2023年1月9日，超基因、吳欣盈簽訂60萬元契約，吳僅付訂金2萬元；2023年4月10日，超基因通知吳女10日後付餘款，但未獲回應；2023年7月吳以律師函要求超基因提供1500萬元的產品。

2024年2月6日，超基因發函告知終止契約，請吳欣盈10日內回覆如何處理後續，仍未獲回覆，直到10月1日吳欣盈給付餘額，對超基因提告。

超基因的律師邱筱涵說，超基因執行幹細胞分離與保存，契約中載明所保存的標的物為提取出的幹細胞，而非臍帶血、胎盤、臍帶、羊膜「四寶」，幹細胞從臍帶血或胎盤等組織中分離，原始組織即無法保留，這是基本事實。

邱說，超基因秉持以客為尊的精神，迄今把吳欣盈委託處理的幹細胞妥善完好保存，希望吳可以到超基因的新竹實驗室看。

邱筱涵還說，對方針對契約中明確約定的內容提出不實指控，導致社會大眾產生誤解，希望雙方能回歸合法程序處理，好維護再生醫療技術的信任。

超基因的另名律師李傳侯表示，吳欣盈除了付訂金2萬元，就沒有再付其他費用，超基因所以依法催告並終止契約，不過，畢竟幹細胞是寶貴的東西，超基因還是希望能完整保存交還吳欣盈。

李傳侯說，於協商移交的過程中，吳欣盈希望能免費提供她1500萬元的產品，當時，超基因的考量是提供500萬元產品給她，另外1000萬元以做公益方式捐贈，可是吳還是希望1500萬是用產品的方式提供，吳為何改變想法，他無法臆測。

前民眾黨立委、新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈。圖／聯合報系資料照片
前民眾黨立委、新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈。圖／聯合報系資料照片
超基因生技公司委任律師李傳侯（左）、邱筱涵（右）。記者王聖藜／攝影
超基因生技公司委任律師李傳侯（左）、邱筱涵（右）。記者王聖藜／攝影

吳欣盈 基因 幹細胞

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