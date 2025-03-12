謊稱和台電簽約 綠電公司吸金1.6億...負責人判9年半

博臣綠電公司陳姓負責人號稱研發出微水利發電設備，每小時可發電45度，還謊稱有和台電簽約，向投資客佯稱50萬元買1台發電機，每月可領2萬5000元紅利，年利率高達60％，一年多就吸金1.6億元，法院以陳嚴重破壞金融秩序，依銀行法等判他9年6月，可上訴。

檢方起訴指出，陳男明知博臣綠電沒有和台電公司簽立再生能源發現系統電能購售契約，也沒實際經營及開發「D-POWER 螺旋式綠能發電設備」，卻自2020年起在桃園、台中開說明會，還在臉書張貼廣告、招攬親友投資。

檢方發現，陳向投資人佯稱，公司研發的「D-POWER螺旋式綠能發電設備」是微水力發電設備，每台每小時可發電45度，且已和台電簽再生能源躉購專案，還打出50萬元買1台設備，每月可固定獲利2萬5000元紅利，投資期為10年或20年，年報酬率達13%（實際計算應為60％）。

陳並由胡姓女特助兼財務匯整被害人投資合約書、投資內容及款項製成帳目，並操作轉帳分發紅利。經統計全台近百人受害，有1名被害人砸了2200萬元認購44台發電機，陳男、胡女短短1年多就吸金高達1億3610萬元。

陳之後又推銷「股權認購方案」，以每10萬元為單位購買公司0.01％股權，投資人誤信博臣綠電有跟台電簽約，以為未來發展性佳就認購，陳再詐得2850萬元，直到2022年發不出紅利騙局才曝光。

檢方訊時，陳男坦承沒和台電簽約，收入都是投資人的投資款，「D-POWER螺旋式綠能發電設備」一直無法和各地方政府水利局達成合作計畫，未實際用於水力發電。

有台電人員證稱，以台中火力發電廠為例，中火1部發電機價值數百億，滿載時每小時可發55萬度電，博臣宣稱其水力設備每小時可發45度電，就算1萬台每小時可發45萬度電，設備卻只要50億元，顯超出合理範圍。

台中地院審理時，陳男、胡女坦承不諱，有公司內部資料、金流可佐；法院認為，2人以保證取回高於本金方式，引誘不特定人投資，實質吸收資金，且國內金融機構存款利率介於1％至2％，其投資方案高達60％，紅利與本金顯不相當，顯是非法吸金。