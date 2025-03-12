「五條悟」立牌被砍半發文喊告結果是駁二店家自導自演 遭送辦

駁二藝術特區。圖／高市觀光局提供

高雄駁二某服飾店在門口擺放日漫咒術迴戰的人形立牌，邱姓服飾店老闆卻在臉書發文，稱「五條悟」的立牌上半身被人盜走，貼文引來警方注意，結果調查後發現是邱男自導自演，法官認為邱男散布謠言，依違反社維法判罰1200元。

去年12月，一家位於駁二附近的日式服飾店在臉書粉專發文，稱「各位仲間好，很遺憾今天高雄店開店時，發現門口的五條悟上半身遭竊，理解喜愛角色的心情，但此行為已嚴重影響本店權益，請主動與我們聯繫或於12月14日以前再放回店門口，將不追究相關法律責任」。

該貼文放上一張咒術迴戰的人形立牌照片，只是立牌只剩一半，貼文一出引發網友熱議，更引來警方高度重視，主動展開調查。

但警方偵辦後，發現是該間服飾店邱姓負責人「自導自演」，邱男到案後坦承，五條悟的看板是在運送中不慎損壞，因想替服飾店打廣告，才會捏造不實貼文。

高雄地院簡易庭法官認為，邱男明知五條悟不是被人偷走，卻發文捏造不實訊息，引起廣大網友回應，造成騷動，要求店家報警、抓到小偷等情形，更讓人產生駁二治安不佳、財物有遭竊之虞等不安恐慌情形，依違反社維法判罰1200元，可抗告。