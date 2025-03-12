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36名死囚非常上訴聲請案「分案」完成 檢察總長審酌中

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

最高檢察署。圖／報系資料照
最高檢察署。圖／報系資料照

法務部今年1月16日執行死囚黃麟凱槍決，人權團體為仍在監的36名死囚提出非常上訴，防免法務突襲執法。最高檢察署今表示，36名死囚聲請案已分案，交由各檢察官審核，檢察總長邢泰釗會逐一審酌是否提起非常上訴。

憲法法庭2024年9月做出「憲判字第8號」判決，雖未宣告死刑違憲，卻合憲限縮判處死刑的條件，判決等同「實質廢死」。

黃麟凱伏法後，為了預防法務部再執行死刑，廢死等人權團體根據法務部公布的「審核死刑案件執行實施要點」規定，認為要點所指死刑確定的案件若無再審、非常上訴、釋憲、特赦下才能執行，齊頭協助全部在監的36名死囚聲請非常上訴。

依憲法判決要旨，犯下強盜殺人案的黃春棋、陳憶隆、唯一女囚林于如，以及犯下縱火殺人案的林旺仁、為賭債殺人沈岐武，「應」由檢察總長提出非常上訴，換句話說，檢察總長收到他們的執行案後，「必須」依職權提非常上訴，案件再送最高法院審理。

此外，扣除黃春棋、陳憶隆、林于如、林旺仁、沈岐武5人確定可以提出非常上訴外，剩下31名死囚的非常上訴聲請案，最高檢證實目前已經全數送到最高檢察署，並完成分案。

死刑 死囚 殺人案

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